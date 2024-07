Fedez dopo il ricovero in ospedale pubblica una storia contro Chiara Ferragni, ma poi la rimuove!

Gossip TV

Ricoverato per un'emorragia interna, Fedez ha pubblicato una storia che sembra una palese frecciatina all'ex moglie Chiara Ferragni. La storia è stata poi rimossa: ecco cosa c'era scritto!

Nelle scorse ore Fedez è stato ricoverato al Policlinico di Milano per un'emorragia interna. Dopo aver aggiornato i fan sulle sue condizioni e aver ringraziato i medici che si sono occupati di lui, ha pubblicato diversi messaggi che ai fan sono parsi delle frecciatine contro Chiara Ferragni. In particolare, una delle ultime stories è stata rimossa, ma non prima che qualcuno riuscisse a farne uno screenshot e a farla circolare sul web.

Fedez dall'ospedale pubblica una storia contro Chiara Ferragni e poi la rimuove: cosa c'era scritto?

Il rapper ha pubblicato nelle scorse ore una foto che lo ritraeva in un letto d'ospedale e ha spiegato ai fan di essere stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia interna. Salvato dall'intervento dell'equipe medica del Policlinico di Milano, Fedez ha ringraziato i medici che si sono occupati di lui e ha poi scherzato con i fan sulle sue condizioni. "Sono come Dj Khaled con 'another one'" ha scritto, facendo riferimento al ricovero di metà giugno per accertamenti sul suo stato di salute.

Poi nelle stories successive sono apparsi i versi di quella che sembra una nuova canzone e che ironicamente parla di un amore che provoca 'buchi nello stomaco', ma a colpire i fan è stata la frecciatina che ha lanciato contro l'ex moglie Chiara Ferragni, anche se non è certo saperlo. Infatti, in due stories consecutive, Fedez ha prima sottolineato come in certe situazioni di emergenza alcune persone è meglio non averle incontrate, mentre in un'altra storia su Ig, poi rimossa in un secondo momento, ha lanciato un attacco a qualcuno a lui vicino che, in una situazione simile a quella vissuta poche ore fa, 'sentiva il bisogno di fare un bel TikTok".

Questa storia è stata subito rimossa, ma non prima che venisse screenshottata e diffusa sul web. Il messaggio in questione riportava:

"Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall'affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel Tik Tok mentre sei su un letto d'ospedale"

Fedez: la storia Instagram rimossa era rivolta a Chiara Ferragni?

Perché i fan hanno pensato che il messaggio fosse rivolto all'ex moglie? Secondo alcuni, l'indizio che sarebbe una freccitina contro Chiara Ferragni è da ricercare nella frase 'farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d'ospedale" e che farebbe riferimento a un'altra situazione vissuta dal rapper qualche mese fa.

Nell'ottobre del 2023, infatti, Fedez fu ricoverato per 8 giorni in ospedale in condizioni abbastanza critiche a causa di un'emorragia interna causata da un'ulcera. All'epoca, il matrimonio con Chiara Ferragni appariva solido e forte e l'influencer, che era alla Parigi Fashion Week, era volata a Milano in fretta e furia per stare al capezzale del marito.

Durante la permanenza in ospedale, Chiara Ferragni aveva aggiornato i fan su ciò che stava succedendo e non erano mancati i video TikTok dalla camera d'ospedale in cui Fedez risiedeva e in cui spesso compariva anche lui.