Fedez a Pomeriggio 5: "Il mio matrimonio? La gente si appassioni a qualcos'altro"

Gossip TV

Il rapper milanese è stato raggiunto nuovamente dal inviato della trasmissione di Pomeriggio Cinque, Michel Dessì.

Fedez è stato raggiunto nuovamente dal inviato della trasmissione di Pomeriggio Cinque, Michel Dessì al quale ha commentato la vicenda che lo ha coinvolto come vittima della presunta attività di dossieraggio di cui si sta occupando la procura di Perugia.

"Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo Paese" ha commentato il rapper. “Cosa pensa dell’intervista di Chiara, ha visto che si è commossa quando ha visto le vostre immagini?”, gli ha domandato Dessì. “Quanto durerà questa cosa secondo voi?”, ha risposto Fedez che successivamente ha voluto precisare: "Devo fare un errata corrige, primo ho detto procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare. Mi sembrano parole un po’ forti e ho sbagliato: erano i PM antimafia!! Io mi pongo un quesito: se applicassero la stessa lente d’ingrandimento che stanno applicando su di me su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e il futuro di questo Paese, forse saremmo un Paese migliore".

Fedez, parlando poi dell'attenzione mediatica relativa alla crisi con Chiara Ferragni, ha dichiarato:

"Le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri. Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli I dico quello che penso, sempre in maniera civile ed educata."

Oggi, il 34enne originario di Milano, ha pubblicato su Instagram il testo della canzone "Sembra semplice", composta insieme a J-Ax nel 2013. Un estratto che per molti è sembrato una riflessione sul momento che sta vivendo: