Fedez a Belve, la Rai svela le reali ragioni dietro il no alla presenza del rapper nel talk show: "Nessuna censura, ma..."

La Rai ha rivelato i veri motivi per cui ha impedito l'ospitata di Fedez a Belve, il talk show di Francesca Fagnani.

Dopo le parole di Francesca Fagnani che commentavano il no della Rai all'ospitata di Fedez nel programma di Belve, di cui la giornalista è conduttrice, arriva anche un ulteriore chiarimento dell'azienda in merito ai reali motivi dietro la decisione.

Fedez a Belve, svelati i motivi dietro il no della Rai: "Non c'entra la censura, ma..."

Nella giornata di ieri, domenica 1°ottobre, la conduttrice di Belve ha commentato la scelta della Rai di non permettere al rapper di prendere parte come ospite nel suo talk show, in onda con un doppio appuntamento ogni settimana su Rai2. Dietro questa scelta non c'è il recente ricovero del rapper a causa di un'emorragia interna provocata da due ulcere, e il conseguente riposo a cui i medici lo hanno destinato nell'immediato futuro, ma si vociferava che c'entrassero le dichiarazioni di Fedez durante il concerto del 1°maggio e anche lo scandalo provocato durante l'ultimo Festival di Sanremo con Rosa Chemical.

Ora, però, è stata l'Ansa a pubblicare un aggiornamento che sembra derivi direttamente dall'azienda di Viale Mazzini: in questa dichiarazione, la Rai svela quali sono i reali motivi che hanno portato al no del rapper in un programma della tv di Stato:

"La partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita. La decisione della Rai di non approvarla non avrebbe a che vedere con la politiva, secondo quanto trapela da fonti di Viale Mazzini, che non si è minimamente interessata al caso se non per la strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi, nessuna censura, si apprende, ma solo una scelta dell'azienda sul programma di intrattenimento."

Non resta che attendere se Fedez, non appena gli sarà possibile, rilascerà qualche dichiarazione in merito.