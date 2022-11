Federico Fashion Style, lo sfogo dopo il divorzio dalla moglie: "Rimarrete scioccati"

Gossip TV

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style si racconta a proposito del divorzio dalla moglie Letizia, dopo l'intervista rilasciata a Verissimo. Ecco cosa ha detto.

Nella sua intervista a Verissimo, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, aveva raccontato la sofferenza per la separazione dalla moglie Letizia Porcu. Nonostante il difficile momento, il parrucchiere delle star aveva speso parole d'amore per l'ex compagna, con cui ha avuto la figlia Sophie.

Federico Fashion Style, sfogo sui social contro la moglie

Già qualche giorno fa, FanPage aveva riportato un rumors sui rapporti tra Federico Lauri e la moglie Letizia Porcu, a quanto pare, per nulla idilliaci. Il gossip era partito dall'influencer Rosica su Instagram, secondo cui:

" I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente. Letizia e Federico hanno appena smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque."

Una notizia che sembrava contrastare con le parole di Federico Lauri a Verissimo, dove, nonostante la delusione per aver appreso dai social la notizia della moglie di separarsi da lui, l'artista aveva dichiarato di nutrire ancora dell'affetto per Letizia Porcu, che gli era stata vicina in tanti momenti ed era pur sempre la madre di sua figlia, Sophie.

Eppure, forse, quell'affetto deve essere stato spazzato via, perché sul suo profilo Instagram, Federico Fashion Style ha pubblicato una storia dai toni molto accesi e duri verso l'ex moglie:

"Non rimpiango nulla, perché altrimenti non avrei Sophie. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!"

A quanto pare, ci sono ancora tante verità che devono essere raccontate sul divorzio tra Federico Lauri e Letizia Porcu.