Federico Fashion Style, lacrime e disperazione: "Mi portano via la casa"

Federico Fashion Style si è sfogato sui social in merito alla decisione del tribunale che ha assegnato casa sua all'ex Letizia Porcu. Ecco i dettagli della notizia!

Un momento molto difficile e amaro quello che sta passando Federico Fashion Style: l'hairstylist dei vip, infatti, dopo la separazione dalla moglie Letizia Porcu, annunciata lo scorso autunno, si è visto togliere la casa dal tribunale che ha deciso di assegnarla all'ex moglie.

Federico Fashion Style, lacrime e amaro sfogo sui social: "Mi tolgono la casa"

Dopo l'annuncio della separazione, tra Federico Lauri e Letizia Porcu era iniziata una guerra sui social, alimentata da diverse malelingue e gossip, che aveva poi spinto il parrucchiere delle star al coming out a Verissimo. Federico Fashion Style, negli scorsi mesi si era mostrato estremamente dimagrito e i fan si erano preoccupati. Non si trattava solo dello stress dovuto al lavoro, ma anche per le preoccupazioni dovute alla possibilità di non vedere regolamente la figlia Sophie, nata dal matrimonio con Porcu.

Tuttavia, sembrava che nelle ultime settimane, la situazione si fosse finalmente stabilizzata e che tra i due ci fosse un dignitoso rapporto, ma la decisione del tribunale di togliere la casa al parrucchiere delle star per affidarla alla sua ex moglie potrebbe provocare delle nuove battaglie. Federico Fashion Style ha deciso di raccontare in prima persona ciò che sta accadendo e ha così svelato i fatti attraverso delle stories su Instagram:

"Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento triste. Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno i genitori. Io, poi, l'ho fatta a mio gusto, barocca e particolare, perché sono così e l'ho fatto con i miei soldi, lavorando. Io non ricordo di essere mai uscito in discoteca a 18 anni o di essere andato troppo in giro, volevo fare la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni"

L'hairstylist ha proseguito il suo racconto, lamentando l'ingiustizia di questa situazione, soprattutto, per lui e per altri come lui che sono genitori single:

"Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli"

Federico Fashion Style ha poi accusato apertamente l'ex moglie di aver fatto tutto per cattiveria e odio nei suoi confronti:

"Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, vive tra Roma e casa della madre, mentre io devo andare via da casa via. Dov'è la giustizia? Lei se n'è andata da qui. Qui c'è tutto di me e dei miei genitori. Spero solo di trovare adesso la mia casa, il mio posto sicuro"