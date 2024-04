Federica Sciarelli pensa alla pensione: "Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati"

Gossip TV

La storica conduttrice di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli, sarebbe in procinto di lasciare il piccolo schermo dopo 20 anni al timone di uno dei programmi d'inchiesta e cronaca italiana più noti amati della televisione.

Federica Sciarelli pronta all'addio a Chi l'ha Visto

A rivelarlo, è stata la stessa conduttrice al portale Libero:

"Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati. È l’età che passa, c’è poco da fare", ha dichiarato la Sciarelli che, parlando del lo storico programma di Rai 3, ha confessato che inizialmente doveva essere solo un impegno temporaneo:

“Penso che quando sono arrivata in prestito dal Tg3, di cui ancora faccio parte, avevo immaginato di fare un anno in distacco per fare un’esperienza di prima serata e poi tornarmene al Tg – ha raccontato - Invece ci sono rimasta per venti anni”.

Ciò che ruota dietro al programma è un team solidissimo di professionisti e legami consolidati quanto quelli di una vera e propria famiglia:

"Ormai è un po’ come se fosse una grossa famiglia. Noi cerchiamo di aiutare le persone”, ha detto. A proposito della possibilità di andare in pensione, sappiamo che secondo le leggi attuali Federica Sciarelli potrà dire addio alle luci della ribalta nell’autunno del 2025. Prima di prendere questa decisione, tuttavia, la conduttrice si confronterà con l’azienda. “O si deve fare un patto col diavolo, complice l’azienda, per bloccarla, oppure vedremo. Non guardo mai dietro l’angolo. Sto ancora facendo questa stagione che sta andando peraltro bene e al futuro penseremo poi"