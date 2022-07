Federica Panicucci promossa alla prima serata su Mediaset: cosa condurrà?

Gossip TV

Per Federica Panicucci arriva una nuova occasione a Mediaset, dopo il successo di Mattino 5.

Grandi novità in casa Mediaset. Nicola Savino lascia per Tv8 e al suo posto, al timone di Back to School, subentra Federica Panicucci che conquista così la prima serata di Italia 1.

Federica Panicucci promossa alla prima serata su Italia 1

Volto iconico di Mattino 5, Federica Panicucci può vantare uno stuolo di fan accaniti che la seguono con piacere, attratti dall’eleganza della presentatrice e dal suo savoir faire. Anche in casa Mediaset, Panicucci piace molto ed è per questo che per la presentatrice ci sarà una grossa novità nel corso della nuova stagione televisiva. Durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023, quando Barbara d’Urso è stata difesa da Pier Silvio Berlusconi, è stato annunciato l’addio definitivo di Nicola Savino, già preannunciato dai rumors e poi confermato dallo stesso conduttore, che passerà a Tv8 per una nuova esperienza lavorativa.

Federica Paninucci, così, prenderà il suo posto al timone di Back to School, arrivando a conquistare la prima serata su Italia 1. La notizia, riportata da Davide Maggio, ha fatto molto piacere ai sostenitori di Federica, che ora dovrà affrontare un nuovo spazio televisivo in un programma in cui la vena comica può fare la differenza.

Tra le novità introdotte da Mediaset, oltre all’approdo di Panicucci in prima serata, ci sarà anche il ritorno de La Talpa, prodotta da Maria De Filippi e la Fascino, che tornerà rinnovato nel format. Si esclude che a presentare il reality show sarà Paola Perego, dal momento che l'Amministratore Delegato ha fatto sapere di voler mettere in gioco qualcuno dei suoi presentatori o delle sue presentatrici.