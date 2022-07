Barbara d’Urso nel mirino di Pio e Amedeo: interviene Pier Silvio Berlusconi

Gossip TV

Barbars d’Urso difesa da Pier Silvio Berlusconi dopo le parole sibilline di Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo l'hanno fatta grossa. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, i due comici hanno rivolto la loro ironia pungente contro Barbara d'Urso, che è stata immediatamente difesa da Pier Silvio Berlusconi.

Barbara d'Urso, la sorprendente difesa di Pier Silvio Berlusconi

La presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva Mediaset ha visto Pier Svilio Berlusconi in netta difficoltà. L’Amministratore Delegato della rete, infatti, ha presentato le novità di quest’anno e i grandi ritorni, confermando la presenza di Barbara d’Urso al timone di Pomeriggio 5 per ancora lungo tempo, e dichiarando di aver intenzione di studiare per la presentatrice partenopea un nuovo format da affidarle, senza tuttavia scendere nei dettagli.

Dopo aver dichiarato che Maria De Filippi produrrà La Talpa, che torna sul piccolo schermo dopo anni d’assenza, Berlusconi è stato travolto dall’ironica battuta di Pio e Amedeo, che torneranno con Emigratis e Felicissima Sera con tre puntate speciali, sul conto della d’Urso e dello spazio che ha perso su Canale 5.

“Il Covid non ha portato solo cose brutte, ma anche buone: prima c’erano 13 programmi di Barbara d’Urso, mentre adesso ce n’è solo uno di pomeriggio mentre la gente fa la pennichella o fa altre cose”.

Una battuta di spirito che ha messo in seria difficoltà Pier Silvio, il quale si è affrettato a prendere la difese della d’Urso, consapevole che negli ultimi anni si è parlato di maretta tra i vertici del Biscione e la partenopea, e non intervenire avrebbe voluto dare adito alle voci, definendola una "signora professionista".