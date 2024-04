Fabrizio Corona: "Ho sentito Fedez, ecco quando annuncerà il divorzio Chiara Ferragni"

Gossip TV

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia ha svelato il vero motivo della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni.

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia ha svelato il vero motivo della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Corona ha annunciato anche che i Ferragnez divorzieranno a breve e di aver parlato con il rapper milanese dopo la sua intervista a Belve.

Fabrizio Corona: "Fedez e Chiara Ferragni tra un mese annunceranno il divorzio"

Secono l'agente dei vip, uno dei principali motivi per cui il rapporto tra Fedez e la Ferragni è giunto alla rottura, sarebbe dovuto allo scandalo del Pandoro, ma non per la vicenda in sé ma per come l'imprenditrice digitale l'ha voluta gestire, evitando di dare colpe a terze persone che invece si sarebbero dovute prenddere la responsabilità.

"Ho sentito Federico dopo Belve - ha dichiarato Corona nel podcast - Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, che era una non intervista fatta da un non giornalista incapace che non gli ha fatto nessuna domanda. Si sono incontrati e non hanno detto assolutamente nulla, facendo una figura di me*da colossale e affossando l’immagine di entrambi."

Relativamente all'intervista con la Fagnani, Corona ha ritenuto che Fedez abbia commesso alcuni errori:

"Fedez ha fatto un grosso errore e gliel’ho detto: nel momento in cui la Fagnani gli ha chiesto perché non mostrassero più i bambini, lui doveva dire tutto sull’argomento dei figli. Dopo la separazione lui decide di mandare una lettera dall’avvocato e chiede che non vengano più mostrati i bambini vista la situazione delicata e la sua situazione giuridica. Lei viene colta alla sprovvista, ma la loro smania di dare contenuti ai loro profili e che devono continuare a dare un’immagine pulita della loro famiglia, che acchiappa, devono per forza pubblicare i figli. Lo fanno di spalle, ma cosa vuol dire? È un po’ una presa per il cu*o, allora lì Fedez avrebbe dovuto dire: “Sì l’ho chiesto io ma mi sono accorto di aver sbagliato perché tutti e due continuiamo a pubblicarli”. Allora è una presa per il cu*o per il popolo e per i followers perché per cinque anni hai pubblicato qualsiasi cosa."

E ancora:

"La Fagnani gli ha fatto la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo. Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui non dice ‘io sono sicuro, certo, io vi confermo che mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa era di un altro’. Se io vivo con mia moglie e condivido tutto non posso dire ‘io credo, io penso‘, ma ‘io so‘. Lui invece ha detto ‘io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro‘. Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello‘. Non credo, penso, che la colpa sia di un altro”. Chiara poteva salvarsi subito e ripulirsi l’immagine. Doveva dire che la colpa non era sua ma di un altro, che lei non aveva mai visto nel dettaglio i contratti della società. Vuoi uno dei motivi per cui Federico ha litigato con Chiara? È che nel momento in cui succede il casino, lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di questo qua, muoviamoci e diciamolo’. Lei non l’ha mai voluto ascoltare, come se lui non contasse un ca*zo, era lì nell’angolino, stai nell’angolino, buonino buonino come sei stato per tre anni, stai lì con Paloma, dagli il croccantino, guarda le cose con i bambini, spingi il carrello con la pappa."

"Poi vi do una notizia. La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio" ha concluso Corona.