Fabrizio Corona e il bodyshaming contro Diletta Leotta: "Vedo che sa usare bene photoshop..."

Fabrizio Corona ha avuto da ridire su alcune foto della conduttrice di DAZN, Diletta Leotta. Vediamo insieme cosa ha detto.

Fabrizio Corona è noto per i suoi trascorsi e le sue controverse affermazioni: nella lista di queste ultime dobbiamo inserire anche i commenti che ha rivolto verso la conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, a proposito di alcune foto diffuse online.

Fabrizio Corona e il bodyshaming verso Diletta Leotta

Mentre era al mare in spiaggia con il compagno, Loris Karius, da cui aspetta la sua prima figlia, la conduttrice è stata paparazzata in spiaggia e le foto di lei in costume sono state pubblicate online. Ad accompagnare la didascalia c'era un commento che lodava la forma fisica della conduttrice, definita "in splendida form, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare e allo stadio.

Invece, Corona ha pensato bene di prendere la foto e dire la sua sul corpo di Leotta, evidenziando invece come secondo lui le foto mostrassero qualcosa di diverso dalla realtà:

"L'abbiamo acchiappata sul bagnasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso, su Instagram non c'è. Come al solito, ragazzi, ricordatevi: Instagram non è la realtà!"

Il gesto di Corona ha scatenato numerose critiche, perché il suo era un evidente bodyshaming, nonostante poi il diretto interessato si sia affrettato a smentire questa lettura e invece che il suo intento era sottolineare come la società promuovesse ancora un'immagine delle donne diverse dalla realtà.