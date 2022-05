Eurovision Song Contest 2022, Achille Lauro eliminato: Cristiano Malgioglio reagisce malissimo

Gossip TV

Cristiano Malgioglio non prende bene l’esclusione di Achille Lauro dalla classifica degli Eurovision Song Contest 2022.

Achille Lauro ha calcato il palco degli Eurovision Song Contest rappresentando San Marino con il brano “Stripper” e con una performance da urlo. Nonostante i pronostici erano tutti favorevoli, il cantante è stato escluso dalla classifica e Cristiano Malgioglio, commentatore ufficiale della kermesse canora, non ha reagito affatto bene a questo affronto.

Achille Lauro fuori dall’Eurovision Song Contest 2022

L’esibizione di Achille Lauro sul palco degli Eurovision Song Contest 2022 era uno degli eventi più attesi della stagione. Il cantante, in gara per rappresentare San Marino, ha fatto nuovamente centro con il brano “Stripper”, una coreografia pazzesca eseguita a cavalcioni di un toro meccanico rotante, e il look firmato Gucci che come sempre non sbaglia un colpo. Insomma, Achille era dato per finalista certo, almeno da tutti gli italiani e invece, proprio forse a causa del metodo di votazione a rotazione che nella seconda semifinale escludeva noi, Lauro non ce l’ha fatta ed è stato eliminato. Immediato il commento del cantante sui social che, comunque soddisfatto e felice per la sua performance sul palco, ha scritto:

“Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour, vi amo”.

Ma a far discutere non è stata solamente l’eliminazione di Achille, bensì la reazione sdegnata di Cristiano Malgioglio, commentatore degli Eurovision, che sta facendo impazzire il web con i suoi giudizi lapidari e la promessa di spogliarsi in caso di vittoria dell’Italia. E mentre Damiano dei Maneskin incoraggia Mahmood e Blanco, Maglioglio sbotta furioso:

“Mi dispiace veramente per Achille Lauro. ha fatto un’esibizione pazzesca dai. Poi è passata la Serbia, ma amore una che si lava le mani in continuazione deve vincere l’Eurovision con una canzone che non dice nulla? No io non ci sto, me ne vado ragazzi mi dispiace. Questo non è giusto mi dispiace troppo per Achille - riporta Biccy - Non ci sto, non ci sto, non ci sto. Lui ha fatto un’esibizione spettacolare e lui è meraviglioso. Mi spiace assai per lui. Adesso io non verrò domani e nemmeno sabato, non vengo per protesta. Sono molto arrabbiato di tutto questo. Che delusione grande non è bello sono molto deluso per com’è andata. Che non ci sia Achille è molto doloroso per tutti noi. Certo che ora dobbiamo tifare per l’Italia, però voi lo sapete per chi tifo, non so se vincerà”.