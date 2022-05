Eurovision Song Contest 2022, primo traguardo per Mahmood e Blanco: arriva il commento di Damiano dei Maneskin

Gossip TV

Mahmood e Blanco vincono un importante premio all’ Eurovision Song Contest e arriva il commento entusiasta di Damiano David, frontman dei Maneskin.

Mahmood e Blanco sono la grande scommessa per gli Eurovision Song Contest che li vedranno esibirsi, proprio questa sera sul palco della kermesse canora che ha scelto come sfondo l’incantevole Torino. I due vincitori del Festival di Sanremo hanno già ricevuto un importante premio grazie a “Brividi” e non si fa attendere il commento di Damiano David, frontman dei Maneskin che commenta così sui social.

Mahmood e Blanco premiati agli Eurovision Song Contest 2022

Sono iniziati gli Eurovision Song Contest con la prima serata ricca di emozioni e colpi di scena, scandita dai commenti irriverenti di Cristiano Malgioglio e brani che sono entrati nel cuore degli spettatori. La kermesse musicale ha scelto Torino come città madrina e in molti scommettono sul duo formato da Mahmood e Blanco, che sta conquistando tutti con la simpatia contagiosa, senza contare che il brano “Brividi” ha fatto incetta di ascolti conquistando le classifiche per diverse settimane consecutive. E proprio grazie al brano che gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo, Blancho e Mahmood hanno già ricevuto il primo premio ovvero quello del Best Lyrics Award, premio assegnato al miglior testo, assegnato l’anno prima ai Maneskin con “Zitti e buoni”.

L’importante riconoscimento è assegnato da una giuria composta da esperti del settore, giornalisti, cantautori, e anche ex partecipanti al Festival, senza passare per il voto dei fan. E proprio Damiano David, frontman della fan rock romana che ha conquistato il mondo, ha commentato con gioia la notizia su Twitter, alludendo al fatto che Blanco e Mahmood potrebbero star ricalcando la loro fortunata stagione musicale, trattenendo il premio dell’ Eurovision Song Contest in Italia.

We’re getting used to it https://t.co/S2wupqeiXp — Damiano David (@daviddamiano99) May 11, 2022

In attesa di scoprire se la scommessa di Damiano sarà quella giusta, i bookmakers hanno rivoluzionato l’iniziale classifica che voleva il duo canoro come favorito. Mahmood e Blanco, per gli scommettitori, sono scivolati in terza posizione dietro a ucraini e inglesi. Ma si sa che alcune scommesse sono fatte per essere perse e Blanco e Mahood sono carichi, come hanno raccontato prima dell’esibizione sul prestigioso palco.