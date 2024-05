Enrico Mentana rifiuta un Tapiro d’oro col pannolone a Striscia la Notizia: "C'è un optional di troppo adatto agli altri"

Gossip TV

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'Oro al direttore del Tg La7, Enrico Mentana, accusato lunedì sera da Lilli Gruber di “incontinenza”

Lunedi 6 maggio, Lilli Gruber, in apertura della talk show Otto e mezzo su La7 ha lanciato una stoccatina al direttore e conduttore del Tg, Enrico Mentana per il ritardo del collegamento, un quarto d’ora dopo rispetto all'orario previsto. "Benvenuti alle 20.46 e non a Otto e mezzo. "L'incontinenza è una brutta cosa", ha dichiarato la giornalista.

Enrico Mentana a Striscia la Notizia: "Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente"

Il giorno dopo, Enrico Mentana, ha pubblicato sui social la curva dell'auditel del suo telegiornale replicando velenosamente alla Gruber.

"Dall'uno al nove per cento in mezz'ora - ha dichiarato Enrico Mentana su Instagram - Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quelle dei giorni precedenti - del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi"

E non è finita qui, in diretta, il direttore del telegiornale ha ribadito la sua linea invitando anche l'azienda ad intervenire:

"Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete. Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo tg, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei da parte dell'azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c'è stato qualcosa, altrimenti trarrò conclusioni e dirette conseguenze"

Comunicato che non è tardato ad arrivare. In una nota stampa pubblicata questa mattina l’editore di La7, Urbano Cairo, si è detto fiero degli "ottimi risultati che l’azienda sta conseguendo, grazie al contributo di tutti e a un prezioso lavoro di squadra. L'azienda ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo – ha concluso– va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi!"

E per non farci mancare niente, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'Oro con tanto di pannolone ad Enrico Mentana nell'appuntamento di Striscia La Notizia che vedremo questa sera su Canale 5. "Non me lo merito, c’è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri", ha risposto. "Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente" ha dichiarato il direttore del telegiornale

Sul comunicato diffuso questa mattina da La7, Mentana ha poi commentato: "Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente" Infine, Staffelli, ha chiesto al giornalista se sarebbe in trattativa per passare al Nove, “per saltare in alto di due canali”. Ma il compagno di Francesca Fagnani ha rilanciato con un suo ritorno al Tg5, ipotesi tutt’altro che peregrina: "Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri…"