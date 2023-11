Enock Barwuah e Giorgia Migliorati presto genitori: ''Sono scoppiato in lacrime''

Gossip TV

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati diventeranno presto genitori. Ecco come il fratello di Mario Balotelli ha avuto la bellissima notizia.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si sono sposati a giugno davanti ad amici e famiglia, con una cerimonia di nozze molto colorata e ricca d’amore. Ora i due sono in attesa del loro primo figlio e il fratello di Mario Balotelli ha raccontato l’emozione di aver scoperto della gravidanza della moglie.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati, che gioia diventare genitori

Dopo essere convolati a nozze con una cerimonia indimenticabile, condivisa con i loro sostenitori su Instagram, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Un annuncio che il calciatore ha dato con grande emozione, dopo la scoperta della gravidanza della moglie che, come racconta a Chi, è avvenuta in modo decisamente inaspettato e dolce.

“Sono stati io a volere a tutti i costi un figlio e Giorgia ha accolto questo desiderio con il cuore. Diventare genitori non è una cosa banale, ma dopo le nozze noi volevamo allargare la famiglia. A fine agosto ho scoperto che lei era incinta. Torno a casa e nel mio studio trovo un bigliettino sulla porta: “Attenzione liberare la stanza, Baby is Coming. Ciao papà. Hai nove mesi di tempo”. Sono scoppiato in lacrime”.

Enock non vede l’ora di diventare padre e, proprio poche ore fa, ha organizzato un party per rivelare il sesso del nascituro che sarà un bel maschietto. Felice perché spera che possa continuare la carriera calcistica come gli uomini della sua famiglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ha raccontato come ha rivelato la novità al fratello Mario Balotelli.

“Volevo fargli una sorpresa… L’ho chiamato per chiedergli di venire a bere un caffè a casa, appena è entrato senza nemmeno dire ciao mi ha freddato: “La Giorgia è incinta vero?”. Sorpresa rovinata. Però so che sarà un grande zio. Sapete, c’è stat un momento nella nostra vita in cui lui ha fatto da padre a me, poi io a lui. Adesso siamo grandi e siamo propri per dedicarci ai nostri figli”.