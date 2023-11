Giulia De Lellis fa una rivelazione su Barbara d’Urso, ecco cosa ha detto

Gossip TV

Giulia De Lellis e Barbara d’Urso sono ancora in contatto? Ecco cosa ha rivelato la presentatrice di Real Time.

Giulia De Lellis sta facendo tanti passi nel mondo della conduzione grazie a Discovery, che ha creduto in lei affidandole format che si stanno rivelando di grande successo. Giulia, tuttavia, non dimentica i primi passi nel mondo della televisione, compresa la sua partecipazione a Pomeriggio 5 come opinionista, e svela qualcosa di inaspettato su Barbara d’Urso.

Giulia De Lellis svela in che rapporti è che Barbara d’Urso

Il successo per Giulia De Lellis sembra non avere mai fine. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice, infatti, a Giulia si sono aperte le porte del mondo del web e, ad oggi, è un’affermata influencer che collabora come testimonial per tantissimi marchi famosi. De Lellis, tuttavia, sta muovendo anche importanti passi nel mondo della televisione nel ruolo di presentatrice, grazie alla fiducia che Discovery ha riposto in lei. Intervistata da TvBlog, Giulia ricorda anche il periodo trascorso a Pomeriggio 5 come opinionista, svelando in che rapporti è ad oggi con Barbara d’Urso.

“Io non sono una persona invadente nella vita di nessuno, neanche delle mie più care amiche. Non mi permetterei mai di disturbare Barbara, così come anche Maria De Filippi, un’altra donna che stimo tantissimo. In generale la vedo, la saluto, siamo in ottimi rapporti. Non c’è persona con cui ho lavorato con cui non abbia un rapporto di stima, di rispetto e in qualche senso di amicizia”.

Giulia, che ha ricordato il percorso a Uomini e Donne, è al timone di Amore in prova, in onda su Real Time, un programma che parla della famosa crisi del settimo anno e cerca di aiutare coppie sull’orlo di una drammatica rottura. La romana è molto felice del suo percorso come conduttrice, che commenta così:

“Io mi sento una conduttrice fortunata perché ci sono tantissime persone che mettendomi alla prova sono rimaste contente. Non mi posso definire una conduttrice completa, perché non ho un’esperienza che mi permetta di definirmi così. Sono una conduttrice alle prime armi e spero un giorno di potermi definire una conduttrice a tutti gli effetti perché è qualcosa in cui credo davvero tanto.Con Discovery sto facendo un percorso importante di crescita sia come conduttrice che come persona. Stanno credendo tanto in me. Ci sono e ci saranno delle novità a livello televisivo”.