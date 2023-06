Emma Marrone sul presunto "gelo" con Stefano De Martino: "State tranquilli, non sono scappata"

Gossip TV

Emma Marrone ha fatto chiarezza sulla mancata interazione con Stefano De Martino alla festa dello scudetto. Ecco cosa ha detto.

Emma Marrone è stata tra le ospiti della festa per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, ieri sera domenica 4 giugno, allo stadio Diego Armando Maradona. La cantante, per l'occasione, si è riunita con uno dei suoi storici ex, Stefano De Martino, conduttore dell'evento e sul web si sono scatenati commenti e meme, quando, dopo l'esibizione, Emma è andata via senza neppure rivolgere uno sguardo al presentatore.

Emma fa chiarezza sul presunto gelo con Stefano De Martino

L'evento per celebrare la vittoria del Napoli è stato trasmesso su Rai 2 e in diretta tv, il pubblico ha assistito all'esibizione di Emma, che ha cantato Napul è di Pino Daniele: un'esibizione che ha incantato ed emozionato, alla quale è seguita la "fuga" della cantante. Emma, infatti, si è defilata appena conclusa la performance e sul web si sono scatenati i commenti. In molti hanno puntualizzato che tra i due ci fosse un presunto gelo, nonostante fosse più probabile che la cantante si sia allontanata perché bisognava lasciar spazio al prossimo ospite e che di certo non potevano esserci attriti tra lei e De Martino.

A conferma di questa ipotesi sono giunte anche le parole di Emma, la quale ha deciso di far chiarezza su Instagram, pubblicando alcune stories per rassicurare i fan dei rapporti amichevoli con il suo ex:

"Volevo rassicurare tutti, state tranquilli, non sono scappata. Questa mattina ne ho lette di tutti i colori. In realtà non c'è stato alcun gelo, anzi, Stefano è stato bravissimo: ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone, davvero, lo ripeto, è stato bravissimo. Sono tanto orgogliosa di lui. Io non l'ho sentito neanche parlare dietro di me. Volevo tranquillizzarvi su questo, non sono scappata da nessuna parte. Non scappo mai e di certo non certo non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene, sono orgogliosa di lui. State sereni che è tutto ok!"