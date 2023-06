Emma Marrone, "fuga" da Stefano De Martino dopo l'esibizione per la festa dello scudetto del Napoli

Gossip TV

Ieri, allo Stadio Maradona, Emma Marrone si è esibita per la festa del terzo scudetto del Napoli. A presentare lo show il suo storico ex, Stefano De Martino. Vediamo insieme cosa è successo!

Nella serata di ieri, domenica 4 giugno, si è tenuta la festa per il terzo scudetto del Napoli: in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona e trasmesso su Rai2, l'evento è stato condotto da Stefano De Martino e tra gli ospiti c'era anche Emma Marrone.

Emma Marrone e Stefano De Martino alla festa dello scudetto del Napoli, gelo tra i due?

Come già annunciato da diverse testate, Stefano De Martino sarebbe stato alla conduzione della festa per la vittoria del terzo scudetto del Napoli e, infatti, ieri sera, il pubblico di Rai2 ha assistito all'evento, voluto da Aurelio De Laurentiis, trasmesso in diretta dallo Stadio Maradona di Napoli. Una festa in cui si sono esibiti tutti i principali artisti del panorama musicale e non italiano: oltre alle canzoni di Gigi D'Alessio, Clementino, Stash, Arisa, anche le performance recitative di Silvio Orlando, il mitico cardinale Voiello della miniserie di Paolo Sorrentino, The New Pope, e, soprattutto a far parlare è stata l'esibizione di Emma Marrone.

La cantante si è esibita sulle note di Napul è di Pino Daniele e, come molti sanno, l'artista è la storica ex di Stefano De Martino, che ha poi chiuso la relazione con lei quando ha conosciuto e si è innamorato di Belen Rodriguez. Tra le due donne, nessun attrito, anzi, hanno pubblicato un selfie insieme recentemente durante una delle ultime puntate del Le Iene, dimostrando solidarietà reciproca e anche un pizzico di ironia. Infatti, il selfie pubblicato dalla cantante riportava come caption "Come Hailey Bieber e Selena Gomez", rispettivamente attuale moglie ed ex fidanzata di Justin Bieber.

Al contrario, invece, alcuni spettatori hanno parlato di un certo gelo con l'ex De Martino: infatti, dopo l'esibizione, la cantante è andata via, senza neppure lanciare uno sguardo al presentatore della serata. Emma si è limitata a gridare un "Forza Napoli, sempre" per poi defilarsi. De Martino ha provato ad attirare la sua attenziona, ma nulla da fare. Così, prima di passare al prossimo ospite, il presentatore si è limitato a elogiare l'ex fidanzata, glissando sulla sua "fuga"dichiarando:

"Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli l'ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi"

In realtà, al di là dei vari commenti e meme che si sono diffusi sui social, tra i due non dovrebbe esserci alcun attrito e la fuga di Emma sarebbe dovuta più a questioni di tempistiche, che al tentativo di evitare il suo ex.