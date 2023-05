Emma Marrone spiazza tutti: la foto abbracciata a Belen Rodriguez

Gossip TV

"Ti sblocco un ricordo" la cantante salentina sorprende i fan con uno scatto con la sua ex rivale, Belen Rodriguez.

Nell'oramai lontano 2012, durante l'undicesima edizione di Amici, Stefano De Martino faceva breccia nel cuore della showgirl più amata e desiderata d'Italia, Belen Rodriguez. I due si sono ritrovati a danzare nelle coreografie del talent show e i giorni trascorsi insieme hanno dato vita ad un passione chiacchieratissima per cui, solo un anno dopo, sono convolati a nozze. De Martino, all'epoca, era fidanzato con Emma Marrone che non nascose mai la grande delusione vissuta in quel momento "Non ho niente a che fare con questo pocume" disse la cantante ai microfoni del Tg 5.

Si accese anche il gossip sulla rivalità delle due donne che generarono immediatamente degli accesi schieramenti. Belen, nello studio di Amici, veniva sonoramente fischiata mentre Emma cantava malinconica e rabbiosa "Bella senz'anima", un'interpretazione che ancora oggi ricordano tutti.

A distanza di quasi dieci anni, è arrivato però l'epilogo felice.

Emma ha pubblicato due foto sul suo profilo Instagram abbracciata proprio a Belen che hanno spiazzato tutti in un attimo. "Ti sblocco un ricordo" ha scritto la cantante salentina annunciando l'ultimo appuntamento di questa sera con Le Iene dove sarà tra le guest star accanto alla showgirl argentina, in una puntata che si preannuncia, nemmeno a dirlo, già scoppiettante.