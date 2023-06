Emma Marrone a pranzo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la foto è virale

Gossip TV

Se non sono bastate le parole di Emma Marrone a convincere il web del suo rapporto di amicizia con Stefano De Martino e Belen Rodriguez, forse, i più scettici si ricrederanno davanti alla foto di loro tre a pranzo insieme. Vediamo insieme cosa sappiamo!

Dopo l'esibizione di Emma Marrone alla festa dello scudetto, si erano diffusi rumors di un attrito con Stefano De Martino, suo ex storico e presentatore dell'evento: la cantante, infatti, dopo la sua performance si era defilata senza neppure un saluto al presentatore.

Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez a pranzo insieme

Per smentire le voci di un presunto gelo con il suo ex, Emma ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un chiarimento: attraverso delle stories ha fortemente smentito ogni rumors di possibile attrito con De Martino, dichiarando che non era scappata via e di certo non lo farebbe da una persona a cui vuole bene e di cui è orgogliosa. Già qualche giorno fa, Emma e Belen Rodriguez avevano pubblicato un selfie insieme, dopo una caduta della cantante a Le Iene, dove era stata ospite: la foto aveva fatto il giro del web ed era stato accolto con entusiasmo dai fan della showgirl argentina e della cantante.

Oggi, arriva un ulteriore conferma che tra i tre ci sono rapporti cordiali e sereni: sui social, infatti, una fan ha postato uno scatto che li ritrae tutti e tre insieme a pranzo, sereni e in grande armonia. Si tratta di uno scatto recente, del soggiorno del trio a Napoli dopo i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto del Napoli.