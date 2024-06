Diletta Leotta e Loris Karius sposi: tra gli invitati anche Chiara Ferragni ed Elodie!

Gossip TV

Domani 22 giugno Diletta Leotta e Loris Karius convoleranno a nozze. Tra i loro invitati anche Chiara Ferragni ed Elodie!

Domani, sabato 22 giugno, Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno marito e moglie: la coppia, che da meno di un anno ha accolto la primogenita Aria, convolerà a nozze nella terra natia dell'inviata di DZN, nelle Isole Eolie. E, nella lista di invitati ci sono diversi personaggi famosi!

Il rito religioso che unirà in matrimonio si terrà a Lipari, mentre il ricevimento nuziale in un lussuoso resort sull'isola di Vulcano, il Therasia Resort Sea & Spa. Stando a quanto riporta Il Messaggero, la lista degli invitati conta all'incirca 150 invitati, tra i quali ci sono anche diversi personaggi famosi, come Chiara Ferragni ed Elodie.

L'influencer milanese ha condiviso sui social una storia nella quale era in aereo, diretta all'isola di Vulcano, per il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius. Dal suo profilo Instagram Chiara Ferragni ha poi condiviso altri scatti che mostravano l'isola e molti fan non avranno potuto non pensare a quando, nel 2018, a Noto, l'influencer sposò Fedez.

Altri invitati molto noti che presenzieranno alle nozze saranno Luca Argentero, la moglie Cristina Marino, Claudio Marchisio, Alvaro Morata e Alice Campello, Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e, ovviamente, Elodie. La cantante, in realtà, avrà un ruolo molto importante, perché sarà la damigella di Diletta Leotta, mentre a farle da testimone ci sarà Eleonora Berlusconi.

Diletta Leotta e Loris Karius: la storia d'amore che ha sorpreso tutti

Diletta Leotta e Loris Karius hanno iniziato a frequentarsi a ottobre 2022: alcuni scatti rubati e pubblicati da Chi ritraevano il portiere del New Castle nei pressi dell'appartamento milanese dell'inviata di DAZN. Poi, ancora, i due sono stati visti insieme a Londra, durante la notte di Halloween.

Insieme hanno trascorso alcune settimane di vacanze a Miami, tra un impegno lavorativo e l'altro e a Natale erano già avvenute le presentazioni delle rispettive famiglie. Poco dopo, Diletta Leotta avrebbe annunciato che sarebbe diventata mamma e la scorsa estata è nata la piccola Aria.

intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Leotta aveva svelato che per il momento lei e Loris Karius erano concentrati sulla bambina e che il matrimonio era un desiderio di entrambi, ma non sapeva quando si sarebbe realizzato.

A sorpresa, tuttavia, qualche mese fa, la coppia ha annunciato di essersi fidanzata ufficialmente: negli scatti postati su Instagram, Karius aveva organizzato per la compagna una meravigliosa sorpresa, a poche settimane dalla nascita di Aria e i due avevano deciso di aspettare prima di comunicarlo ai fan e al mondo intero, per potersi godere con serenità i primi momenti di vita della piccola.

E, alla fine, il tanto atteso giorno è quasi arrivato e domani Loris Karius e Diletta Leotta convoleranno a nozze nella splendida Sicilia, un posto che per entrambi ha un significato speciale.