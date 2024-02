Elodie celebra il ritorno di Andrea Iannone in pista: il commento di Belen Rodriguez

Gossip TV

Andrea Iannone, dopo quattro anni di stop a causa della sua squalifica, ha conquistato il podio a Phillip Island nel Campionato mondiale Superbike 2024, posizionandosi terzo.

Andrea Iannone in Superbike: le parole di Elodie e Belen

Il grande traguardo del pilota di Vasto è stato celebrato dalla sua nota fidanzata, la cantante Elodie che su Instagram ha condiviso una serie di scatti di Iannone accompagnati da una dolcissima e romantica dedica:

"Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo!!!" ha scritto Elodie e nel suo post è comparso anche un messaggio del tutto inaspettato da parte di una famosa ex fidanzata del pilota, Belen Rodriguez: "Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola". ha scritto la showgirl argentina che si è congratulala con il pilota anche sul ultimo post in cui ha festeggiato il grande traguardo raggiunto in Australia: "Vamos mierda!" ha scritto la Rodriguez.