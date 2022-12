Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Flavio Briatore? A rischio la relazione con Giulio Fratini

Gossip TV

Nonostante siano trascorsi molti anni dalla separazione da Flavio Briatore, l'ex marito di Elisabetta Gregoraci non è scomparso totalmente dalla sua vita. Che la relazione con il nuovo compagno, Giulio Fratini, sia davvero a rischio? Ecco cos'è successo.

Solo qualche settimana fa, vi abbiamo raccontato del nuovo amore di Elisabetta Gregoraci. L'amore con Giulio Fratini è sbocciato questa estate e da allora i due fanno coppia fissa. Ma, è possibile che l'ex marito della showgirl calabrese, Flavio Briatore, non si sia fatto completamente da parte e potrebbe risultare una minaccia per i novelli innamorati.

Elisabetta Gregoraci, il nuovo amore con Giulio Fratini è minacciato da Flavio Briatore?

In una delle ultime puntate di Verissimo, ospite da Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci non si era esposta molto sulla nuova relazione con Giulio Fratini. Tra lei e l'imprenditore l'amore era sbocciato quest'estate, prima in Sardegna, poi avevano trascorso un periodo in Sicilia e da settembre si erano visti diverse volte tra Milano e Firenze, dove ci sono alcune proprietà del giovane imprenditore.

Le prime foto insieme risalgono alla settimana della moda di Milano e questa si tratta della prima relazione di cui Gregoraci rende noti alcuni particolari. Infatti, dal divorzio da Flavio Briatore, con cui ha avuto il figlio Nathan Falco, la showgirl non è stata legata più a nessuno, se non per brevi periodi.

Sulla relazione con Fratini non si è sbilanciata, chiarendo però di essere molto felice. Ha speso parole affettuose anche per l'ex marito, Flavio Briatore, con cui ha un rapporto molto speciale. E, dal settimanale Oggi arriva anche l'ultimo gossip: secondo Alberto Dandolo, Briatore sarebbe ancora molto presente nella vita dell'ex moglie e "continua a vegliare su di lei, senza perderla d'occhio, è costantemente aggiornato su quel che riguarda l'ex e il suo fidanzato."

Una rivelazione non da poco, che potrebbe rappresentare un ostacolo per Elisabetta Gregoraci e il suo nuovo amore, anche se la coppia è molto affiatata e l'imprenditore ha anche conosciuto il piccolo Nathan Falco, con cui hanno trascorso dei momenti felici tutti insieme a Montecarlo, dove vivono.