Elisabetta Canalis, pace fatta tra l'ex velina e Maddalena Corvaglia? Il gesto social che ha fatto sognare i fan

Gossip TV

Tra le due ex veline di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, i rapporti si erano raffreddati da alcuni anni. Ma, sembra che le cose siano cambiate. Ecco cosa è successo.

Due delle storiche veline di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, potrebbero finalmente aver fatto pace? Sui social è spuntato un curioso indizio che ha fatto sognare i fan.

Elisabetta Canalis, pace fatta con Maddalena Corvaglia?

L'amicizia tra le due veline ha subito un contraccolpo nel 2019: nonostante da oramai diversi anni, Canalis vivesse negli States insieme all'(ormai ex) marito, Brian Perri, le due storiche amiche avevano mantenuto i rapporti. Tuttavia, nel 2019 si erano diffusi i primi rumors di un distacco, confermato poi da Elisabetta Canalis.

Recentemente, Maddalena Corvaglia aveva confermato la rottura del loro rapporto in un'intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, adducendo come principali motivazioni la distanza, fisica ed emotiva, e una fote mancanza di fiducia, aggiungendo, inoltre, che nella vita succede che a volte alcuni rapporti si rompano. Ancora, ad aprile, la showgirl, in un'intervista a Il Corriere della Sera aveva raccontato che non avrebbe mai rivelato i motivi reali dietro il litigio e sembrava poco propensa anche a un'eventuale riappacificazione.

Tuttavia, nelle scorse ore, un indizio social ha fatto ben sperare i fan su un ricongiugimento tra le due: Elisabetta Canalis, infatti, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, postando una polaroid del periodo in cui entrambe le showgirl lavoravano a Striscia la Notizia. Nella foto si vedono due giovani Elisabetta e Maddalena, sorridenti e vicine. I fan hanno preso questo gesto come una conferma che tra le due i rapporti siano diventati di nuovo amichevoli.