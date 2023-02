Gossip TV

L'ex velina Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si sono lasciati? Sembra ci siano indizi a conferma di questo rumors. Vediamo insieme cosa è successo.

Sembrerebbero esserci indizi che rivelano aria di crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. L'ex velina e il chirurgo americano sono sposati dal 2014, ma da molto tempo non appaiono insieme agli eventi a cui partecipano e anche sui social la presenza della coppia si è ridotta notevolemtne.

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono separati?

Già prima di Natale c'era chi vociferava di un allontanamento, smentito dalla stessa ex velina con una serie di scatti che ritraevano lei, il marito e la loro figlia Skyler Eva insieme. Tuttavia, sembra che da qualche settimana nelle foto in cui appare o viene paparazzata Elisabetta Canalis non indossi più la fede e non sia mai in compagnia del marito.

La prima segnalazione è arrivata dalla gossippara Deianira Marzano, la quale avrebbe dichiarato che Elisabetta Canalis non vive più con il marito, ma in un appartamento diverso:

"Secondo me la Canalis si è lasciata ufficialmente, perché a parte non avere più la fede al dito, ha proprio cambiato casa. Si vede che non è la villa dove avitava prima con il marito. Già mesi fa lo dicemmo, ma poi il video insieme e la cosa slittò. Ma non era proprio così."

Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte della showgirl o del marito Brian Perri.