Elisabetta Canalis, rientrata la crisi con il marito? Le foto parlano chiaro

Nei mesi scorsi si vociferava che tra la showgirl Elisabetta Canalis e il marito ci fosse aria di crisi. Sarà ancora così? Ecco tutto quello che sappiamo.

Apparentemente, sembra sia rientrata la crisi matrimoniale tra l'ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. A confermarlo, una storia postata sul profilo Instagram della showgirl da lei stessa.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, crisi rientrata?

Circolava ormai da qualche settimana la notizia che la coppia stesse attraversando un momento non molto facile, un gossip alimentato soprattutto dall'analisi dei profili social di Elisabetta Canalis e di Brian Perri.

Infatti, lui aveva eliminato la maggior parte delle foto con la moglie e la loro figlia, Skyler Eva, mentre anche l'ex velina si mostrava molto più di rado sui social in compagnia del marito. La coppia è convolata a nozze nel 2014 e nel 2015 è stata allietata dalla nascita della figlia. Ed è proprio con una foto che li ritrae tutti e tre insieme che la showgirl ha messo a tacere i commenti sulla presunta fine del suo matrimonio.

In occasione di Halloween, infatti, i due genitori hanno accompagnato la figlia a scuola per festeggiare con i compagni di classe la ricorrenza, molto sentita negli USA. Elisabetta Canalis si è ormai trasferita da anni negli States per stare accanto al marito, che lavora come chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa.

Ebbene, per festeggiare Skyler Eva si è travestita da Hermione Granger e la madre ha postato una storia di tutti e tre sul suo profilo Instagram. Ed è innegabile che appaiano tutti e tre sorridenti e uniti.

Sembra, dunque, che se ci fosse una crisi, per la coppia Canalis-Perri è già acqua passata.