Eliana Michelazzo tornerà in tv dopo le parole di Pamela Prati per smascherarla: ecco quando e dove

Gossip TV

Eliana Michelazzo ha scelto di tornare a parlare del caso Mark Caltagirone e delle verità non dette di Pamela Prati.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio al caso di Mark Caltagirone, l'inesistente imprenditore con cui doveva convolare a nozze Pamela Prati. All'epoca, due anni fa, la showgirl sarda e la storia di Caltagirone furono al centro dell'attenzione mediatica per mesi fino all'epilogo in cui la Prati, ospite a Verissimo, confessò in lacrime davanti a Silvia Toffanin di essere stata vittima di una truffa. Caltagirone l'avrebbe dapprima corteggiata e per poi conquistarle il cuore manifestando una insana gelosia e ingarbugliandola in un rete infinita di bugie che hai convolto anche dei minori.

Eliana Michelazzo smaschererà Pamela Prati e la storia di Caltagirone

Le dichiarazioni della Prati, confermate anche durante l'ultimo appuntamento con il reality, si sono sembra scontrate con quelle delle sue ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che da sempre smentiscono la showgirl affermando che è una stata affatto una vittima, consapevole dell'inesistenza di Caltagirone e mandandola avanti per un tornaconto.

La Michelazzo, che da molto tempo si è ormai trincerata nel silenzio salvo qualche frecciatina sui social, ha deciso di intervenire a Verissimo e raccontare tutta la verità. Domenica 16 ottobre, l'ex agente della Prati, sarà infatti ospite nel salotto di Silvia Toffanin tornando a parlare della vicenda.

A rivelarlo, Giuseppe Candela su Dagospia:

“CANDELA FLASH! “PRATIFUL” ATTO SECONDO. DOPO LA SCENEGGIATA DI PAMELA PRATI AL GRANDE FRATELLO VIP AVVISTATA A COLOGNO MONZESE ELIANA MICHELAZZO. L’EX MANAGER SARÀ OSPITE DOMENICA A “VERISSIMO” DI SILVIA TOFFANIN. L’ULTIMO INCONTRO SI TRASFORMÒ IN UNO SHOW…”

Sulle dichiarazioni della Prati al Gf Vip, Eliana ha di recente dichiarato: "Il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti. Non dico nulla! Però buttare merda su di me no, non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca. Io sono io, punto Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu! Ciao!"

La verità della Prati non convince del tutto nemmeno i telespettatori. Alcuni punti oscuri della vicenda non sono mai stati approfonditi come la telefonata di Caltagirone a Live - Non è la D'Urso, una finta paparazzata della showgirl accanto ad un uomo che si è spacciato per l'imprenditore e alcune Ig Stories su Instagram in cui l'ex star del Bagaglino fingeva di stare in sua compagnia.

A tal proposito, la Michelazzo, all'epica dei fatti, aveva dichiarato:

“Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva Visto che non mi ha mai risposto si vede cha ha la coscienza sporca. [..] Si è fatta paparazzare con una persona che sapeva benissimo che non era il Mark Caltagirone che aveva visto perciò a questo punto è ovvio che sapeva tutto. Pamela Prati era in un momento di decadenza e la Perricciolo è stata brava ad architettare tutta questa storia ma quando ha messo in mezzo dei minori la cosa è diventata ben più grave, per questo si è prestata a recitare in questo teatrino amoroso”.