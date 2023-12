Elettra Lamborghini confessa a Verissimo la sua voglia di adottare e diventare Mamma (Video)

Gossip TV

Elettra Lamborghini, ospite nello studio di Verissimo, ha raccontato la sua voglia di adottare e diventare madre, commuovendo tutto lo studio di Canale 5.

Ospite nello studio di Verissimo, Elettra Lamborghini si è raccontata come sempre con estrema sincerità. La cantante ha ammesso di aver vissuto un periodo particolare, che l’ha spinta a chiedere aiuto prima che fosse troppo tardi, per poi parlare della sua voglia di maternità e adozione, percorso appoggiato dal marito AfroJack.

Verissimo, Elettra Lamborghini stupisce tutti

Dopo aver trascorso le ultime settimane a Miami e poi in Messico con l’adorato marito AfroJack, festeggiando insieme l’anniversario di nozze e rilassandosi in seguito ad un’estate lavorativamente movimentata, Elettra Lamborghini è stata ospite nello studio di Verissimo per un’intensa intervista. La cantante ed ereditiera ha iniziato parlando di un momento molto particolare, affrontato quest’anno e fortunatamente al momento superato, che l’ha costretta a mettersi in dubbio e a chiedere un aiuto.

Leggi anche GF, Belli contro Varrese: "Le scuse non reggono"

Elettra è entusiasta per il nuovo anno, che sarà senza dubbio ricco di soddisfazioni, e che la vedrà alle prese con un progetto inaspettato ovvero quello di diventare madre grazie all’adozione. L’idea, come ha raccontato Lamborghini a Silvia Toffanin, le è venuta dopo aver conosciuto la storia di una bambina di tre anni che aveva molto sofferto a causa dei genitori e che ora si trovava in orfanotrofio. “Io ho scritto se potevo aiutare la piccola. Mi hanno detto di no, in maniera molto fredda. Non avendomi dato spiegazioni ho capito che c’era qualcosa di strano in questa pagina. Pare che sia tutto più complicato”, ha ammesso Elettra, confidando di essere rimasta molto male quando l’orfanotrofio non le ha dato risposta, dal momento che si è subito sentita legata a questa bambina.

Da qui l’idea, maturata anche dopo aver parlato con il marito AfroJack e la sua famiglia, di diventare al più presto madre tramite adozione. “Sono pronta, ne ho parlato anche con mio marito, lui mi ama ed è d’accordo. Io voglio dare amore. Se viene da me, o è un piccolo che adotto è uguale. Soprattutto se è in una situazione sfortunata, lo aiuterei molto volentieri e sarebbe mio figlio”, ha spiegato Lamborghini facendo commuovere tutti. Chissà che in questo 2024 non si realizzi il suo sogno.