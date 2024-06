Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, ritorno di fiamma in gran segreto: ecco perché

Gossip TV

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono tornati a fare coppia fissa? Nuove segnalazioni sulla ballerina di Amici e sull’attore di Mare Fuori.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono tornati insieme? La bella ballerina professionista di Amici e il protagonista di Mare Fuori avevano preso strade diverse, almeno stando ai rumors e alle ultime dichiarazioni dell’attore, ma ora spuntano foto che mostrano il ritorno di fiamma.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, è un addio?

Lei è una delle ballerine professionista più amate nella storia di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda da più di un ventennio su Canale 5, e ora si mormora che sarà anche professoressa di danza il prossimo anno. Lui è un attore giovane e affascinante che deve il suo successo alla parte di protagonista in Mare Fuori, fortunata fiction di Rai. Stiamo parlando di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, la coppia che ha incantato il mondo del web con la sua bellezza e la passione che li unisce.

Dopo aver sbandierato sui social la loro relazione, tuttavia, Elena e Massimiliano sono apparsi sempre più lontani tanto che si è parlato di rottura definitiva. Ad incoraggiare questa teoria anche le dichiarazioni di Caiazzo che, durante una recente intervista, si è detto single. Spariscono i likes su Instagram, niente foto insieme e il popolo del web mormora ma ora sembra che ci sia una svolta, un ritorno di fiamma tenuto tuttavia in gran segreto. Ecco gli ultimi gossip sulla coppia.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono tornati insieme

Pochi giorni fa, Elena D’Amario ha festeggiato il suo compleanno, pubblicando un dolce video sulla sua pagina Instagram - seguita da 1,5 milioni di followers - in cui festeggia spensierata, e di Massimiliano Caiazzo neppure l’ombra. Questo e altri indizi social hanno portato il popolo del web a pensare che tra la ballerina di Amici e l’attore di Mare Fuori fosse finita, e non nel migliore dei modi. Eppure, a distanza di qualche giorno, la segnalazione di Deianira Marzano ribalta le supposizioni, dal momento che una fan racconta di aver incontrato la coppia nella località di Castellammare di Stabbia, vicino Napoli.

La fan in questione, tuttavia, riporta di aver potuto scattare delle foto con loro in modo che non apparissero entrambi nello stesso scatto. Insomma, Elena e Massimiliano non volevano far sapere a nessuno di essere insieme, ma perché tanta segretezza? È possibile che i due abbiano deciso di riprovarci ma non siano certi della relazione e dunque vogliano aspettare prima di annunciare di essere tornati a fare coppia fissa, oppure non hanno ancora preso una vera decisione e la fan li ha intercettati casualmente nel momento più sbagliato.