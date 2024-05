Drusilla Gucci dopo l'intervento agli occhi di Francesco Chiofalo: "Non so più chi sei"

Gossip TV

Drusilla Gucci, figlia di Umberto e Stefania Gucci, discendenti dello stilista Guggio Guggi, ha pubblicato un messaggio d'auguri molto amaro a Francesco Chiofalo che oggi spegne 35 candeline.

Drusilla Gucci scrive a Francesco Chiofalo: "Sai quanto sono contraria alla tua decisione e quanto preoccupata per te, sotto vari punti di vista, compresa la salute dei tuoi occhi"

Di recente, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma con cui ha partecipato nel 2017 a Temptation Island, si è sottoposto ad un delicatissimo intervento agli occhi per cambiare il colore dell'iride, da una tonalità scusa ad una più chiara. Sono trascorse ormai due settimane dall'operazione e di Chiofalo non si più saputo nulla. L'ultimo post che ha pubblicato il 35enne è stato il video, criticatissimo, dell'operazione a cui ha deciso di sottoporsi. Oggi, Drusilla, ha condiviso una Ig Stories facendo gli auguri a Francesco, senza, tuttavia, esprimere il suo rammarico per le decisioni del fidanzato.

"Tanti auguri per i tuoi 35 anni, amore - ha scritto Drusilla - Ti dedico questa foto, quando avevi ancora il tuo sguardo, i tuoi occhi scuri, il ragazzo con cui mi ero messa insieme. Il ragazzo che conoscevo. Ora non so più chi sei. Sai quanto sono contraria alla tua decisione e quanto preoccupata per te, sotto vari punti di vista, compresa la salute dei tuoi occhi, e non so se mi potrò mai abituare a questo cambiamento dalle molteplici implicazioni. Pensavo che avresti avuto altri obiettivi in questo momento della tua vita. In ogni caso, ancora auguri."

Il posto è stato ri-condiviso da Investigatore Social alias Alessandro Rosica che ha informato i follower che Francesco Chiofalo avrebbe un'esclusiva con il programma Le Iene per parlare della sua operazione.

Qualche giorno fa, Drusilla, parlando dell'intervento di Chiofalo, ha detto:

Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano"