Drusilla Foer pronta a tornare al Festival di Sanremo?: "Sono grata alla Rai, ad Amadeus, ma..."

Drusilla Foer rompe il silenzio su una sua possibile condizione del Festival di Sanremo.

Drusilla Foer è stata una vera e propria scoperta televisiva, tanto che in molti vorrebbero rivederla al Festival di Sanremo come unica conduttrice. Intervistata da Superguidatv, Drusilla ha deciso di lasciarsi andare e parlare di un suo possibile ritorno sul palco dell'Ariston.

La rivelazione di Drusilla Foer su Sanremo

Dopo il grande successo del Festival di Sanremo, Drusilla Foer è arrivata al Festival del Cinema di Venezia dove è stata intervistata da Superguidatv. E, proprio in questa occasione, Drusilla, che ha vinto il premio come personaggio rivelazione dell’anno, ha parlato di un suo possibile ritorno a Sanremo come unica conduttrice:

Se mi chiedono di farlo, lo faccio. Quando si è fatta una cosa così piacevole non so se abbia senso rifarla un’altra volta. Sono grata alla Rai, ad Amadeus che è un professionista con cui ho lavorato molto bene, una persona molto competente. Mi ha fatto bene lavorare accanto a lui. Unica conduttrice però direi che non serve.

Dopo il successo riscontrato a Sanremo, per Drusilla si sono aperte diverse porte. La Rai, infatti, ha deciso di affidarle la conduzione dell’Almanacco del giorno dopo su Raidue. Programma che, però, è stato rimandato a data da destinarsi:

Sono molto soddisfatta. Non sempre mi dico che sono brava e invece in questo programma mi sono fatta i complimenti da sola. Era difficile perché da 6 minuti siamo passati a 35 minuti. Sono stata fortunata perché la rete mi ha dato una libertà totale. Spero di rifarlo, ora vediamo. [...] Quest’anno è andato particolarmente bene, è stato un anno generoso per il mio lavoro e ho provato tantissime emozioni. Sono stata riempita di affetto da parte del pubblico.

