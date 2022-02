Drusilla Foer: il suo alter ego Gianluca Gori paparazzato in quel di Firenze e finito su Chi

Gossip TV

Il settimanale di Alfonso Signorini Chi ha dedicato un articolo a Drusilla Foer, o meglio al suo inventore Gianluca Gori, che è stato immortalato mentre passeggiava per Firenze in tenuta casual.

Dopo essere stata la star indiscussa del Festival di Sanremo 2022, Drusilla Foer ormai è assurta al rango di star. Non è strano, quindi, che i paparazzi la seguano per scattarle foto da vendere ai giornali e alle riviste. Fra queste spicca Chi, che ha pubblicato delle immagini dell’alter-ego della nobildonna toscana in giro per Firenze.

Non è un segreto che dietro Drusilla Foer si nasconda Gianluca Gori, pittore, fotografo, attore e cantante che ha preso spunto da una serie di personaggi conosciuti nei salotti del capoluogo toscano. Chi ha immortalato l’artista, e nell’articolo che lo riguarda scrive: "Direste mai che questo affascinante pittore, fotografo, attore e cantante con la giacca a quadri si trasforma nella nobildonna che ha incantato Sanremo?".

Gianluca Gori, che ha inventato e "liberato" Drusilla circa 10 anni fa, è stato aiutato e lanciato dal produttore Francesco Gori, che ha prodotto i tour teatrali di Drusilla trasformandola in un mito. Non conosciamo l'età della nobildonna, ma sappiamo che Gianluca ha 54 anni.

A Sanremo Drusilla ha davvero spaccato, soprattutto grazie al suo monologo sulla diversità.