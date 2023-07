Divorzio Elisabetta Canalis e Brian Perri, conferma shock: "Tutto è dipeso da lei!"

Gossip TV

Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno ufficializzato il divorzio e a quanto pare tutto ciò che è successo è dipeso dalla showgirl...Ecco cosa è successo!

Secondo il settimanale Gente il divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è ormai ufficiale: la notizia è stata data in esclusiva e oramai come certa. La coppia avrebbe firmato i documenti del divorzio a inizio luglio, ufficializzando la loro separazione dopo diversi mesi di rumors e di voci sulla crisi del loro matrimonio.

Divorzio Elisabetta Canalis e Brian Perri: "Tutto è dipeso da lei"

Il settimanale parla di liti frequenti che hanno spinto la coppia a separarsi. La separazione è avvenuta legalmente il 3 luglio 2023: da quel giorno, Elisabetta Canalis e Brian Perri non sono più una coppia. I due si sono recati, come riporta il giornale, al tribunale Stanley Mosk di Los Angeles, per le pratiche di divorzio. Alla base della decisione di separarsi, Gente riporta le seguenti motivazioni: "differenze inconciliabili e non più sanabili". Ma dietro queste generiche frasi ci sarebbe qualcosa di più specifico e che, indirettamente, riguarda anche Georgian Cimpeanu:

"Il divorzio è stato un passo inevitabile anche a causa dei litigi, sempre più frequenti, pure per la scelta di Elisabetta di praticare kickboxing. Uno sport troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi"

Secondo il settimanale è stata l'ex velina a decidere di divorziare: tutto sarebbe dipeso da lei che ha voluto porre la parola fine a un matrimonio che le ha regalato la figlia di 8 anni, Skyler Eva, per la quale si è deciso per l'affidamento congiunto. La showgirl, attualmente, è in vacanza in Italia con la piccola e con loro ci sarebbe anche Georgian Cimpeanu, che è però solo un amico dell'ex velina, non il suo fidanzato.

Le prime avvisaglie di una crisi tra Brian Perri ed Elisabetta Canalis sono arrivate già in autunno, quando apparvero sui social le prime foto della showgirl italiana senza il marito al suo fianco. Poi le voci si erano rafforzate quando, in alcune stories pubblicate sui social Elisabetta Canalis sembrava aver cambiato casa, confermando che la crisi con il marito era reale e, con il 3 luglio, la coppia ha messo la parola fine alla loro relazione.