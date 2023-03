Elisabetta Canalis, le prime parole dopo la notizia del divorzio da Brian Perri: "Spero siate comprensivi"

Gossip TV

Qualche giorno fa è stata diffusa la notizia della separazione tra Elisabetta Canalis e il chirurgo Brian Perri. Dopo diversi rumors e gossip, arrivano le prime parole della diretta interessata. Ecco cosa ha dichiarato.

La notizia è ormai ufficiale: tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri è finita. La coppia, sposata da 11 anni, e genitori della piccola Skyler Eva ha deciso di separarsi. A quanto pare, le motivazioni riguardano delle "differenze inconciliabili" tra loro, stando a quando riportato dalle fonti più vicine, sebbene non sia stato chiarito ulteriormente quali siano i motivi che li spingono al divorzio. I due avrebbero anche depositato già le carte del divorzio in tribunale e ormai Elisabetta Canalis vive in un diverso appartamento, sempre a Los Angeles, per restare vicina alla figlia.

Elisabetta Canalis sul divorzio da Brian Perri: "Non ho molto da dire"

Non sono arrivati commenti dal chirurgo Brian Perri, mentre l'unico commento della showgirl nostrana è stato un generico:

"Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente"

L'ex velina avrebbe già voltato pagina, infatti, è stata pizzicata in compagnia del campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, suo amico di vecchia data, conosciuto proprio grazie alla passione comune per questo sport. I due sono stati visti lasciare la casa a Milano di Canalis e recarsi insieme in diversi posti. Tuttavia, la showgirl non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Dal quotidiano Il Corriere della Sera arriverebbe la conferma che è stata proprio Canalis a chiedere il divorzio, senza pretendere alcun mantenimento, ma chiedendo l'affido congiunto della piccola Skyler Eva. A fare compagnia all'ex velina è giunta dalla Sardegna sua madre, in modo da poter sostenere la figlia in questo momento così difficile.

Erano ormai mesi che si vociferava di una crisi: a ottobre, le foto pubblicate dalla showgirl che mostrava lei, il marito e la piccola Skyler insieme per Halloween avevano smentito tutto, ma a quanto pare, già all'epoca le cose non procedevano per il meglio. Secondo sempre quanto riportato dal Corriere, alcuni dissapori sarebbero nati in seguito all'avvicinamento sempre più insistente al kickboxing, per il quale i due ex coniugi hanno litigato più volte, e anche probabilmente la nostalgia della showgirl per l'Italia, da cui ormai è andata via da oltre un decennio.