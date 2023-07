Diletta Leotta, svela quali sono i nomi tra cui scegliere per la sua futura bambina!

Gossip TV

La giornalista di DAZN Diletta Leotta ha svelato quali sono i nomi tra cui è indecisa per la sua futura bambina!

La conduttrice di DAZN Diletta Leotta diventerà mamma di una bambina, la sua prima figlia, avuta dalla relazione con Loris Karius, portiere del New Castle con cui è felicemente fidanzata dall'autunno scorso.

Le prime foto della coppia erano apparse nel corso del mese di ottobre: Karius era stato avvistato nei pressi dell'appartamento milanese della conduttrice,poi da lì segnalazioni e paparazzate a Londra, durante Halloween, a Miami dove hanno vissuto una romantica vacanza di coppia, fino alle prime foto ufficiali insieme, durante il periodo natalizio. In quei giorni, infatti, sia Karius sia Leotta erano stati ospiti dei genitori dell'altro per le presentazioni ufficiali in famiglia.

Poi verso marzo erano arrivati i primi rumors di una gravidanza, fino all'annuncio ufficiale da parte della coppia, con tanto di gender reveal. Sul nome della piccola, la conduttrice aveva rivelato di volerla chiamare come sua madre, Ofelia, ma la futura nonna si era fermamente opposta, dicendo che un nome del genere - legato alla tragedia shakesperiana dell'Amleto - non era adatto a una bambina, per quanto potesse suonare poetico, così la conduttrice aveva accantonato l'idea, apparentemente. Tuttavia, al settimanale Grazia, Diletta Leotta ha svelato tra quali nomi ammette di essere indecisa per la futura bambina.

Al momento la scelta è su tre possibili nomi, tra i quali ha ammesso di non riuscire proprio a scegliere:

"C'è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia, Rose e Bella. Ma credo che sceglierò all'ultimo, quando la guarderò negli occhi la prima volta."

Lei e il portiere del New Castle, al momento, non vivono insieme e, in merito alla distanza che li separa - dato che Karius vive in Inghilterra - ha dichiarato:

"Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: 'Ma sai amore, abbiamo tutta la vita per stare insieme'. Per fortuna verrà mia madre ad aiutarmi. Nlelo stesso periodo nascerà la primogenita di mio fratello, che abita nel mio stesso palazzo. Insomma, ricreeremo a Milano il nucleo di una famiglia siciliana."