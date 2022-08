Diletta Leotta pubblica sui social il primo scatto con il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli [FOTO]

Gossip TV

Ormai Diletta Leotta non si nasconde più: la giornalista posta sui suoi profili social una foto con Giacomo Cavalli, la sua nuova fiamma.

Dopo le paparazzate, ora è la stessa Leotta a pubblicare uno scatto che la ritrae vicina al suo nuovo fidanzato, Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta posta la prima foto con Giacomo Cavalli

Che Diletta Leotta avesse definitivamente voltato pagina, dopo la storia d'amore con l'attore turco Can Yaman, era ormai noto a tutti da tempo. La giornalista, infatti, è stata paparazzata in più di un'occasione con il modello Giacomo Cavalli. Quest'ultimo è il figlio del velista Beppe Cavalli, il quale ha saputo trasmettergli la passione per lo sport.

Giacomo, infatti, prima di muovere i primi passi nel mondo della moda, è stato il migliore tra gli italiani in gara, in coppia con Jacopo Plazzi, ai Mondiali del 2019. La nuova fiamma della Leotta, oltre ad essere uno sportivo di successo, ha filato pre Armani, Liu Jo, Bulgari, Tommy Hilfiger, è laureato in Economia e Gestione aziendale, e ha un master in Management alla Bocconi di Milano.

Ad oggi, la trentenne siciliana ha postato sui social per la prima volta uno scatto che la ritrae insieme a un gruppo di persone, tra cui spiccano Andrea Iannone, Elodie, e proprio Giacomo. I due, in vacanza in Puglia con gli amici, nella foto sono vicini, e sorridenti. Il gesto della Leotta, dunque, andrebbe a confermare i rumor degli ultimi mesi, che li vogliono felicemente fidanzati.