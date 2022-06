Diletta Leotta dimentica Can Yaman con la nuova fiamma, Giacomo Cavalli

Gossip TV

Fuga d'amore per Diletta Leotta e il modello super sexy che ha rimpiazzato Can Yaman.

Diletta Leotta, la celebre conduttrice tutta curve di DAZN, sembra aver aperto il suo cuore ad un nuovo amore, dopo la fine della sua chiacchieratissima relazione con l'attore turco Can Yaman. La 30enne catanese, è stata immortalata dal magazine Chi, con la sua nuova fiamma, il modello bresciano figlio del velista italiano Beppe Cavalli, Giacomo Cavalli.

La coppia si è concessa una fuga romantica nell'isola spagnola di Palma di Maiorca. Nonostante abbiano cercato di sfuggire ai paparazzi, la conduttrice e il giovane Cavalli sono stati immortalati all'aeroporto di Malpensa dai fotografi del noto magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini.

La Leotta si è fatta scortare in aeroporto da un taxi per poi effettuare l'imbarco da sola. Dopo una breve telefonata, la conduttrice si è riunita con il modello per le Isole Baleari e godersi la vacanza in compagnia di amici che hanno raggiunto la coppia nel capoluogo dell'isola spagnola.

"Diletta Leotta: fuga d'amore griffatissima nonostante abbia fatto di tutto per non farsi scoprire con il suo compagno di viaggio, la conduttrice è stata sorpresa ad imbarcarsi verso le Baleari con Giacomo Cavalli, il modello che ha rimpiazzato Can Yaman nel suo cuore" scrive Chi.