Diletta Leotta prossima conduttrice de L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria tornerà come opinionista: l'indiscrezione

Diletta Leotta potrebbe raddoppiare la sua esperienza come conduttrice, dato che secondo una recente indiscrezione sarà lei a condurre L'Isola dei Famosi, mentre Vladimir Luxuria verrà "retrocessa" a opinionista del reality. Ecco cosa sappiamo!

Dopo La Talpa, Diletta Leotta potrebbe essere la conduttrice della prossima edizione de L'Isola dei Famosi: l'inviata di DAZN, nonostante il flop del game show che verrà chiuso anticipatamente, sarebbe stata scelta da Mediaset per la conduzione del reality show di Canale 5. La precedente edizione aveva visto Vladimir Luxuria al debutto come conduttrice, ma il programma non era riuscito a decollare come si sperava ed era andato incontro a cambi di programmazione, per poi chiudere in anticipo. Secondo una recente indiscrezione, sembra che per la prossima stagione dell'Isola, Vladimir Luxuria tornerà come opinionista.

L'Isola dei Famosi, Diletta Leotta prossima conduttrice, Vladimir Luxuria torna come opinionista?

L'Isola dei Famosi potrebbe cambiare ancora conduttrice, visto che, dopo l'addio di Ilary Blasi e il debutto di Vladimir Luxuria, il reality potrebbe avere Diletta Leotta al timone per la prossima edizione. L'ultima stagione del reality era stata annunciata come innovativa e si era puntato molto sulla conduzione opinionista, ma gli ascolti bassi e i continui ritiri dei membri del cast avevano decretato che la trasmissione era stato un vero flop.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva commentato il calo di ascolti, alla conferenza stampa organizzata per presentare i risultati raggiunti da Mediaset nella stagione 2023/2024, dichiarando di non aver particolarmente apprezzato la scelta del cast dell'ultima edizione e parlando di "cadute di stile". Il CEO di Mediaset aveva anche dichiarato di aver trovato particolarmente deludente non aver mostrato alcune liti avvenute nel programma e che sperava che i protagonisti scelti avessero storie più profonde e interessanti da raccontare.

Stando così le cose, si pensava che L'Isola dei Famosi sarebbe stata messa in stand by per lasciar spazio a nuovi format, ma secondo una recente indiscrezione, i lavori per la nuova edizione del reality potrebbero iniziare prima di quanto si pensi. Anche perché sono già stati svelati i nomi della papabile conduttrice dell'Isola dei Famosi e della (non così tanto) nuova opinionista.

L'Isola dei Famosi, ecco le ultime indiscrezioni sul programma

Stando a ciò che ha rivelato Gabriele Parpiglia nel suo magazine online, i vertici di Mediaset starebbero già pensando a chi affidare la conduzione della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Se inizialmente si era pensato a Elenoire Casalegno, ora il giornalista fa il nome di Diletta Leotta, che ha debuttato come conduttrice per il nuovo format de La Talpa.

Leotta, infatti, sarebbe stata molto apprezzata per lo stile della sua conduzione, nonostante il game show non stia raggiungendo gli ascolti sperati e si avvierà alla chiusura anticipata. Perciò, si è pensato di affidarle la conduzione anche della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Accanto a lei, come opinionisti tornerebbero Dario Maltese e Vladimir Luxuria, che ha condotto la precedente stagione del reality, ma tornerebbe così a occupare un ruolo nella trasmissione per il quale è stata particolarmente apprezzata in passato.

Una seconda indiscrezione rivelerebbe anche che tra i possibili naufraghi del nuovo cast de L'Isola dei Famosi potrebbe esserci qualcuno di molto vicino a Diletta Leotta: il marito e calciatore Loris Karius!

