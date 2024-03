Diletta Leotta lo confessa: ''Loris Karius è più bravo''

Gossip TV

Diletta Leotta diventa socia del club Padel Palace di Milano e racconta un aneddoto sul futuro marito.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno per convolare a nozze, dopo aver svelato su Instagram la romantica proposta di matrimonio ricevuta quando era ancora in dolce attesa della primogenita Aria. Nel frattempo, la giornalista di DAZN fa una rivelazione sul suo futuro marito.

Diletta Leotta fa una confessione su Loris Karius

L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La giornalista di DAZN ha rivelato su Instagram di aver ricevuto una romantica proposta di nozze dal suo compagno, mentre era ancora in dolce attesa della primogenita Aria, e il matrimonio è previsto per giugno. I preparativi procedono a gonfie vele e tutti sono curiosi di scoprire quale abito da favola avrà scelto Diletta per l’occasione.

Non è ancora chiaro dove li porterà il futuro, dato che Diletta non rinuncia al suo lavoro a bordo campo come ha messo in chiaro già durante la gravidanza, mentre Loris a breve dovrà scegliere una nuova squadra e chissà se ci saranno offerte in Italia. Nel frattempo, la bella siciliana è diventata socia del club Padel Palace di Milano e ha rivelato di aver scoperto questo sport per puro caso e di esserne innamorata.

“È nata qua a Milano, mi ero trasferita proprio da pochissimo… avevo appena iniziato a lavorare con Sky Sport e con i miei colleghi giornalisti siamo andati a fare una partita di padel. Non pensavo di essere in grado di giocare, ma mi sono divertita tantissimo”, ha raccontato Diletta a Leggo. La giornalista ha poi fatto una confessione su Loris, ammettendo di aver giocato anche con il futuro marito e che lui è più bravo di lei.