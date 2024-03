Diletta Leotta si sposa con Loris Karius nel mese di giugno: "Siamo pronti a dedicarci a questo nuovo grande traguardo"

Gossip TV

Diletta Leotta e Loris Karius, che sono diventati genitori della piccola Aria, convoleranno a nozze. La conduttrice lo annuncia su Instagram e ad Antonella Clerici svela che avverà nel mese di giugno anche se non ha ancora scelto l’abito nuziale.

È un periodo favoloso questo per Diletta Leotta, che sposerà presto l'uomo che fin dal primo incontro ha riconosciuto come la propria anima gemella. Parliamo di Loris Karius, un giovanottone con l'aria da vichingo che di mestiere fa il portiere del Newcastle. La notizia di oggi è che sappiamo quando il calciatore e la presentatrice convoleranno a nozze, e cioè nel mese di giugno. Lo ha rivelato la stessa Diletta ad Antonella Clerici durante la trasmissione È sempre mezzogiorno.

Le nozze fra Diletta e Loris sono fissate per giugno

Diletta Leotta ha dunque dichiarato che lei e Karius diventeranno marito e moglie nel mese in cui solitamente ci si sposa, ma non ha svelato la data esatta, che resta dunque top secret. I preparativi però fervono, tanto che la Leotta ha detto di essere un po’ nel panico. Difatti non ha ancora scelto il vestito, ma mancano ancora tre mesi, quindi di tempo ce n'è. Mentre era ancora incinta della piccola Aria, Diletta ha ricevuto da Loris Karius un bellissimo anello di fidanzamento. In quell'occasione è stata immortalata e adesso ha postato la fotografia su Instagram, scrivendo:

Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase "Quando sei felice facci caso’", nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando.

Fra Diletta Leotta e Loris Karius è stato amore a prima vista

Fra Diletta Leotta e Loris Karius è stato amore a prima vista. I due, che insieme sono bellissimi, si sono incontrati a Parigi, nella città dell'amore, dunque. Si trovavano per caso nello stesso locale. Mentre lui ha detto al Corriere della Sera: "Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo", lei ha raccontato di aver confessato alle amiche, dopo la fatidica sera: "Ho incontrato l’uomo della mia vita". Sulla pagina Instagram di Diletta è pieno di foto di lei e Loris: non ce n'è una in cui non siano raggianti.