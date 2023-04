Diletta Leotta, le foto in palestra con la pancia in bella mostra, ma scatta la polemica

Gossip TV

Diletta Leotta ha annunciato di essere in dolce attesa e ha pubblicato alcune foto dove si vede chiaramente il pancino che cresce. Peccato che abbiano scatenato anche una vera bufera di commenti negativi. Vediamo insieme cosa è successo.

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori di una bambina poco dopo l'estate: il tenero annuncio è stato condiviso sul social dalla coppia qualche settimana fa, generando una gran quantità di affetto e auguri.

Diletta Leotta, allenamento in palestra con pancia in bella vista...ed è polemica

La conduttrice di DAZN ha deciso che condividerà molti momenti della sua gravidanza con i suoi numerosi fan e, infatti, dopo l'annuncio che lei e Karius accoglieranno presto un bambino, la coppia ha mostrato sui social anche il gender reveal, già anticipato da Chi, che ha svelato che diventeranno genitori di una bambina.

Diletta Leotta ha deciso anche di condividere sul suo profilo Instagram una foto in cui è in palestra, pronta ad allenarsi e dagli scatti si vede chiaramente l'accenno di pancia pronta a crescere. A corredo della foto, la conduttrice ha scritto come dedica:

"Crescendo insieme"

Ma la foto ha attirato diversi commenti negativi: molti haters sui social sono stanchi di vedere l'eccessiva esposizione mediatica delle future mamme influencer e molti hanno risposto negativamente a questa tendenza:

"Ecco che cominciamo con le foto da mamma pancina"

E commenti simili si possono leggere sotto il post, ma non solo quelli di Diletta Leotta sono stati presi di mira: anche Beatrice Valli, a pochi giorni dal parto, è stata fortemente criticata per aver raccontato i vari problemi della sua quarta gravidanza, così come Aurora Ramazzotti, per l'arrivo del piccolo Cesare, è stata oggetto di pesanti critiche.