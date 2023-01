Diletta Leotta e Loris Karius, partita di padel e d'amore per la coppia

Gossip TV

La coppia formata da Loris Karius e Diletta Leotta è sempre più unita: dopo le presentazioni ufficiali con la famiglia di lei durante il Natale, i due sono stati visti insieme a giocare a padel e la loro complicità era innegabile. Vediamo insieme cosa è successo.

Diletta Leotta e Loris Karius, sempre più uniti...anche sul campo di padel

Durante queste vacanze invernali, Diletta Leotta e Loris Karius avevano trascorso alcuni giorni in compagnia della famiglia della conduttrice di DAZN in Sicilia. Un modo per introdurre ufficialmente il portiere del New Castle, dopo che lui a sua volta aveva portato Diletta Leotta a conoscere i suoi genitori durante un romantico weekend sulla neve.

Da lì, i due avevano trascorso Capodanno insieme, con tanto di foto pubblicate sui rispettivi account Instagram, in cui era palese l'amore che li univa. Ora, non si nascondono più e anche le loro storie sui social mostrano la loro quotidianità, fatta di lavoro, ma anche tante occasioni di divertimento. Una di queste è rappresentata dal padel, sport di cui sono fan entrambi e a cui di tanto in tanto si dedicano.

Nel corso di una domenica rilassante, la coppia ha pensato di giocare una partita, riprendendo e postando su Instagrma alcuni siparietti divertenti con la pala, mentre giocano, ridendo e divertendosi. Appare sempre più chiara la loro complicità, anche su quest'altro campo da gioco.