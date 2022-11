Diletta Leotta e Loris Karius, le foto della prima vacanza di coppia

Gossip TV

Sono usciti allo scoperto meno di un mese fa, eppure, Diletta Leotta e Loris Karius non potrebbero essere più innamorati. Sono volati a Miami per godersi la prima vacanza di coppia e sono stati paparazzati insieme. Ecco tutto quello che sappiamo.

Approfittando della pausa del campionato, Diletta Leotta è volata a Miami con il suo nuovo amore, il portiere Loris Karius. Paparazzati sulla spiaggia, a prendere il sole, la coppia sembra più affiatata che mai.

Vacanza di coppia per Diletta Leotta e Loris Karius

Galeotta fu la partita, perché la giornalista di DAZN e il portiere del New Castle si sono conosciuti grazie al lavoro. La relazione è fresca di rotocalchi, con le prime indiscrezioni trapelate sul settimanale di Alfonso Signorini, dove erano paparazzati insieme a Milano, in procinto di vedersi.

E, ancora, per Halloween erano entrambi a Londra, ma anche lì le foto insieme sono poche e nulla di ufficiale sui profili social di entrambi. Forse, non è ancora arrivato il momento di un annuncio formale, sebbene si vociferi che Diletta Leotta abbia addirittura conosciuto la famiglia di Loris Karius.

Ora, complice la pausa di campionato, la coppia è volata a Miami e si gode il sole di novembre, insieme sulla spiaggia. Eppure, nonostante le loro foto stiano riempiendo le pagine dei giornali di gossip e sui rispettivi profili social appaiano foto dei medesimi posti, ancora non è arrivata la foto ufficiale.

Evidentemente, benché sia convinta del sentimento per il portiere tedesco, Diletta Leotta vuole aspettare prima di annunciare ufficialmente la nuova relazione, evitando il rischio di fuoco di paglia estivo come con Giacomo Cavalli. Inoltre, sembra che anche il Karius non sia entusiasta di condividere la sua privacy con il mondo, visto che la sua recente rottura con l'influencer berlinese Janine Wiggert potrebbe essere imputata proprio al nuovo sentimento per Diletta Leotta