Diletta Leotta, spuntano le foto del primo bacio con Loris Karius

Gossip TV

Dopo la conferma della relazione con il portiere del New Castle, arrivano anche le foto del primo bacio tra Diletta Leotta e Loris Karius

Sono una delle coppie più chiacchierate del momento: stiamo parlando di Diletta Leotta e di Loris Karius. Dopo la conferma di una relazione tra i due, arrivano anche le foto che li ritraggono insieme a Londra e quelle del primo bacio tra i due.

Diletta Leotta, Halloween a Londra

Tornata single dopo il flirt estivo con Giacomo Cavalli, solo due settimane fa la conduttrice di Dazn aveva conosciuto il portiere del New Castle a Londra ed era stato un colpo di fulmine. I due si sono conosciuti a una cena con amici in comune.

Da quel momento, più corsi di lingua inglese per lei, volo diretto per Milano per lui, che l'aveva raggiunta nell'appartamento dove vive, come dimostravano le foto apparse sul settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Il gossip ha trovato ulteriore conferma quando Diletta Leotta ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae a Londra in occasione della festa di Halloween.

E a rivelare la presenza di Loris Karius insieme alla conduttrice ci avrebbero pensato degli scatti rubati e apparsi sul profilo Twitter di un utente fan della coppia. Nella foto si vedono il calciatore e Diletta Leotta all'entrata di un locale londinese insieme e la conduttrice indossa lo stesso outfit postato sui social poco prima.