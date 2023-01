Diletta Leotta e Loris Karius, fuga romantica a Courmayeur

Gossip TV

La coppia formata da Diletta Leotta e da Loris Karius è sempre più unita. Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia, i due sono volati a Courmayeur per una splendida fuga romantica prima della fine delle vacanze natalizie. Ecco cosa sappiamo.

Sono una delle coppie più paparazzate di questo inizio 2023: stiamo parlando di Diletta Leotta e Loris Karius. I due, dopo le presentazioni in Sicilia dove hanno trascorso dei giorni insieme alla famiglia della conduttrice di DAZN, sono volati a Courmayeur per una fuga romantica.

Diletta Leotta e Loris Karius sempre più innamorati

La coppia è stata fotografata le prime volte a ottobre, dopo che il flirt estivo con il modello Giacomo Cavalli è sfumato con uno schiocco di dita. Per la conduttrice di DAZN, invece, Loris Karius, portiere del New Castle, ha lasciato la fidanzata, un'influencer tedesca, e ha preso a bazzicare per le strade di Milano.

Poi a fine ottobre, la fuga a Londra, dove sono stati visti in più di un'occasione, per poi volare per alcune settimane alle Maldive, nella pausa prima dell'inizio del campionato.

A dicembre, le presentazioni di Diletta Leotta alla famiglia Karius, durante un weekend in montagna, tra i mercatini di Natale. Poi è stata la volta della Sicilia, dove i due hanno trascorso i giorni tra Natale e Capodanno con la famiglia della conduttrice e anche qui, ovviamente, presentazioni ufficiali.

Sui social sono stati molto schivi, tanto che le prime foto di loro due insieme sono apparse a metà dicembre, mentre ora non si nascondono più e si taggano nelle storie reciprocamente.

Il 1 gennaio 2023 hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno insieme, in una nuvola di palloncini d'orati e ora è arrivata una nuova fuga romantica a Courmayeur, in compagnia del cagnolino di Diletta Leotta. Ormai, è evidente che i due sono più affiatati che mai e chissà dove li condurrà la prossima tappa della loro fase da "luna di miele"...