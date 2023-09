Diletta Leotta e le confessioni sulla sua gravidanza: "C'erano momenti in cui..."

Gossip TV

Diletta Leotta è diventata mamma da poche settimane e in una recente intervista ha condiviso alcuni pensieri sulla sua gravidanza. Ecco cosa ha raccontato!

Diletta Leotta è diventata mamma il 17 agosto della piccola Aria, nata dalla relazione con il compagno Loris Karius, calciatore del New Castle. Per la conduttrice di DAZN è stata una grandissima emozione, anche perché capitata nel giorno del suo compleanno. A distanza di settimane dal lieto evento, Diletta Leotta ha condiviso in un'intervista alcune confessioni sulla sua gravidanza. Ecco cosa ha raccontato.

Diletta Leotta sulla sua gravidanza: "In certi momenti mi sentivo..."

Intervistata da Il Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato come ha vissuto la sua gravidanza, svelando anche alcuni dei progetti futuri e come si è adattata alla nascita di Aria. Diletta Leotta ha svelato che è stata in grado di gestire con serenità il modo in cui il suo corpo cambiava, sebbene non siano mancate le difficoltà, soprattutto, alla fine:

"Nell'ultima fase mi sono sentia ingombrante, lenta, per fare un metro ci mettevo dieci minuti e questo tipo di cambiamento fisico mi ha appesantito"

Durante la gestazione è stata in grado di condurre anche il podcast Mamma Dilettante, in cui ha ospitato diversi volti del mondo dello sprttacolo, condividendo con loro idee e consigli sulla vita che l'aspettava e anche ora che Aria è nata, la conduttrice riprenderà a lavorare prima negli studi di Radio 105, insieme a Daniele Battaglia, per poi riprendere anche la vita da conduttrice di DAZN a bordo campo:

"Per me [il lavoo ndr] è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il mio primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare."