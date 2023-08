Diletta Leotta, prima passeggiata con la piccola Aria e la nonna Ofelia

Gossip TV

Diletta Leotta è diventata mamma da qualche settimana: eccola mentre passeggia insieme alla piccola Aria e alla nonna Ofelia per le strade di Milano.

Diletta Leotta è stata paparazzata per le strade di Milano insieme alla sua bambina, la piccola Aria, e alla madre Ofelia. La bambina è nata il 16 agosto, giorno del compleanno della conduttrice di DAZN, e nei giorni scorsi lei e la neonata sono uscite dall'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnate dal compagno di Leotta, il giocatore Loris Karius.

Diletta Leotta a passeggio con la piccola Aria e la madre Ofelia per Milano

Dieltta Leotta e Loris Karius hanno iniziato la loro relazione a ottobre 2022, dopo essersi conosciuti a Londra. Il portiere del New Castle era stato visto nei dintorni del palazzo milanese dove abita la conduttrice e poche settimane dopo erano entrambi presenti a Londra in vista di Halloween. Da lì, i due erano volati a Miami per alcune settimane di relax, in attesa di iniziare il campionato, per poi uscire allo scoperto verso Natale.

In occasione delle feste natalizie, infatti, i due avevano deciso di presentare il partner alle rispettive famiglie, alternando weekend in Germania ad altri in Sicilia, terra natale della conduttrice di DAZN. Poi, dopo che Chi aveva svelato in anteprima alcune foto di Diletta Leotta con un pancino sospetto, a marzo era arrivata la conferma dei diretti interessati: con un dolcissimo video sui social, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. La gravidanza della conduttrice è stata raccontata da Diletta sul web, anche attraverso un podcasta - Mamma Dilettante! - nel quale ha intervistato diverse personalità del mondo dello spettacolo, come Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis, con cui la giornalista aveva condiviso dubbi e preoccupazioni sulla gestazione.

Dopo la nascita della piccola Aria, Diletta e Loris Karius sono ritornati nella loro casa di Milano, da cui il portiere farà la spola per l'Inghilterra, dove lavora. il settimanale Chi ha paparazzato la conduttrice a spasso per Milano con la piccola e la madre, Ofelia: le due donne si sono date il cambio per portare il passeggino e Ofelia è entrata in modalità nonna non appena la piccola Aria ha iniziato a piangere. Sul nome della piccola, inizialmente la conduttrice aveva rivelato che le sarebbe piaciuto darle quello di sua madre, ma aveva anche raccontato che Ofelia si era fermamente opposta, ritenendolo troppo impegnativo per una bimba così piccola.