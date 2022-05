Dayane Mello spiazza tutti e si iscrive al discusso OnlyFans: ecco cosa è successo

Gossip TV

Dayane Mello annuncia ai fan di aver aperto un canale OnlyFans e la giustificazione è assurda.

Dayane Mello continua ad essere una delle influencer più amate d’Italia e registra un seguito pazzesco sui social, tanto da prendere una decisione inaspettata annunciando di essersi iscritta al discusso OnlyFans. Ecco cosa ha rivelato la bella modella brasiliana su Instagram.

Dayane Mello prende una decisione inaspettata: c’entra OnlyFans

Da quando il mondo intero è andato in lockdown, la piattaforma social OnlyFans ha conosciuto una crescita spaventosa, diventando uno dei social più utilizzati a livello globale anche grazie alla possibilità di vendere agli utenti contenuti per adulti. OnlyFans, infatti, a differenze delle altre piattaforme social prevede un’iscrizione a pagamento per poter visionare i contenuti messi online dagli altri iscritti, che spesso di lasciano andare a foto e video hard arrivando a guadagnare cifre da capogiro. E al fascino di OnlyFans ha ceduto anche Dayane Mello, la bellissima modella brasiliana che gode di un successo strepitoso dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà, infatti, Dayane si è spesa creando dinamiche sempre nuove ed è saltata agli occhi del pubblico per la sua amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, poi conclusa in dramma dopo che l’attrice ha commentato la partecipazione della modella a La Fazenda, popolare reality show brasiliano.

“Ciao ragazzi, vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans”.

Questo il messaggio che Dayane ha diffuso sui social, invitando i sue seguaci più accaniti a iscriversi al suo canale OnlyFans, dove promette di postare contenuti mai visti prima sui suoi social. Non è certa la linea che Mello adotterà per la nuova avventura digitale, anche se già su Instagram non mancano foto parecchio provocanti che mettono in mostra il suo fisico perfetto. Quel che è certo è che Dayane non lascia nulla al caso e, infatti, ha già annunciato di essere alla ricerca di un bravo social media manager… Esperti del settore, fatevi avanti!