Daniele Scardina, la confessione di Anastasia Kuzmina sconvolge: "Sono stati crudeli con lui"

Gossip TV

Anastasia Kuzmina è stata la partner di ballo di Daniele Scardina a Ballando con le Stelle. La ballerina ha svelato alcuni retroscena dell'ultimo periodo del pugile e delle sofferenze emotive e psicologiche subite. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nel 2020, Daniele Scardina ha partecipato all'edizione di Ballando con le Stelle, gareggiando insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina. In un'intervista a Novella 2000, la ballerina ha raccontato cosa pensa del giovane pugile, attualmente in coma a causa di un'emorragia cerebrale con consegunete operazione. E ha svelato che nell'ultimo periodo, Daniele Scardina non era stato molto bene...

Daniele Scardina, Anastasia Kuzmina confessa: "Sui social lo hanno massacrato"

Il pugile il giorno 28 febbraio ha avuto un malore e ha perso i sensi dopo un allenamento: trasportato d'urgenza all'Humanitas di Rozzano, Scardina è stato operato e ora lotta tra la vita e la morte. In coma farmacologico da allora, nell'ultimo bollettino, i medici parlano con cauto ottimismo, lasciando intendere che il peggio dovrebbe essere passato anche se il pugile non è del tutto fuori pericolo. Tantissimi volti del mondo dello spettacolo hanno cercato di mandargli messaggi d'affetto e di pronta guarigione e anche Anastasia Kuzmina, con cui ha condiviso l'esperienza di Ballando con le Stelle, nell'ultima intervista a Novella 2000 ha rivelato di essere in pensiero per il pugile e di avere un bellissimo ricordo del loro periodo nel programma di Rai 1:

"Daniele è una persona meravigliosa, un uomo di grande bontà d'animo, molto umile e con un grande cuore..."

La ballerina ha, inoltre, rivelato che prima del malore, il pugile ha vissuto un periodo non facile, a causa di alcuni problemi legati al peso e che lo hanno portato a essere vittima degli haters sui social. Daniele Scardina, infatti, ha pubblicato un post sui social in cui spiegava che a causa di tagli del peso era stato male e che avrebbe cambiato categoria. La risposta dei "fan" lo aveva lasciato molto deluso, perché in molti si erano accaniti contro di lui:

"Lo hanno massacrato, letteralmente nei commenti...Penso che la gente debba riflettere molto bene prima di scrivere certe cattiverie nei confronti del prosismo"