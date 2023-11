Damiano David e Dove Cameron sono una Coppia ufficiale, nuovo amore per il frontman dei Maneskin

Gossip TV

Damiano David ha ritrovato l'amore dopo l'addio a Giorgia Soleri. Lei è una bellissima attrice americana, ex star della Disney.

È ufficiale, Damiano David ha trovato un nuovo amore e le sue fan sono disperate. Il frontman dei Maneskin, conclusa la lunga relazione con Giorgia Soleri non senza qualche polemica, è stato avvistato più volte in compagnia dell’ex stella Disney Dove Cameron, e ora arriva la conferma ufficiale. Un video, pubblicato da Chi, nel quale i due amoreggiano in una spiaggia a Sidney, dove la band romana sta dando spettacolo con il tour super rock.

Damiano David e Dove Cameron, è amore

Dopo aver messo fine alla lunga relazione con Giorgia Soleri, attraverso un comunicato ufficiali che ha lasciato non poche perplessità nei lettori, Damiano David ha trovato un nuovo amore. Da diverse settimane si vocifera di una strana vicinanza tra il frontman dei Maneskin, protagonista di un bacio infuocato con Anitta, e Dove Cameron, tra momenti di intimità in discoteca e party condivisi con amici. Lei, classe 1996 americana doc, è un’ex stella Disney per il suo ruolo di Mal in Descendants ma anche volto di Tik Tok grazie al singolo Boyfriend che ha spopolato sulla notta piattaforma social.

Dopo tanti avvistamenti, arriva la conferma ufficiale della relazione grazie ai paparazzi di Chi, che hanno immortalato Damiano e Dove in atteggiamenti romantici e inequivocabili sulle spiagge di Sidney. In questi giorni, infatti, i Maneskin si trovano in Australia per alcune tappe del loro tour Rush!, stregando i fan con esibizioni live da brivido e con look curati nei minimi dettagli, come quelli bellissimi firmati da Dolce&Gabbana a Melbourne. Insomma, tutte le ammiratrici di Damiano che speravano di avere anche solo una singola chance con il cantante romano, dovranno darsi pace.

Nel cuore rockettaro del romano adesso c’è solo Dove e sembra che i due facciano sul serio. Ma come avrà reagito Soleri alla notizia? L’attivista non ha mai nascosto di essere stata profondamente turbata dalla rottura con David, dal trasloco e dal gossip che si è creato attorno alla loro storia d’amore naufragata. Per il momento, tuttavia, Giorgia non ha proferito parola, preferendo spendersi per i temi d’attualità che le premono.