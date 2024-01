Da Veronica Peparini a Romina Carrisi: ecco tutti i vip che diventeranno genitori nel 2024!

Gossip TV

Tanti sono i vip in procinto di essere genitori: ecco quelli che lo diventeranno nel 2024!

Oggi, 1° gennaio 2024, inizia un nuovo anno e per molte coppie vip questo è anche l'anno in cui diventeranno genitori: da Veronica Peparini a Romina Carrisi, ecco alcune delle future vip che accoglieranno un bambino in questo 2024.

L'ex professoressa di Amici, la ballerina Veronica Peparini e il compagno Andreas Muller diventeranno genitori di due gemelline: la coppia ha annunciato a Verissimo il sesso delle bambine, anche se pochi giorni dopo, in seguito a un controllo, la coppia ha svelato che, anche se la gravidanza procede per il meglio, le piccole soffrono di una rara condizione che nota come trafusione feto fetale:

"È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore, poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole. Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che ciò che sta accadendo non dipende dall'età o da altre cause che girano sul web."

Tuttavia, al di là di tutto, la coppia è felicissima dell'arrivo delle loro piccole, come hanno rivelato nel corso di alcune interviste: "A 52 anni - ha ammesso Veronica Peparini - questo è un dono".

Anche l'attrice Miriam Leone sarebbe potuta rientrare nell'elenco delle future mamme vip del 2024: l'ex Miss Italia e il marito Paolo Carullo hanno accolto il piccolo Orlando Leone Carullo a pochi giorni dalla fine del 2023, come ha rivelato l'attrice, con un tenero scatto sui social. Il piccolo avrà il doppio cognome ed è nato il 29 dicembre del 2023. La coppia aveva annunciato la gravidanza diversi mesi fa con un bellissimo servizio fotografico e l'attrice ha mostrato il suo pancione con orgoglio sui social e scherzando con i fan sulla durata infinita della gravidanza.

Diventerà mamma nel 2024 anche Roberta Morise, ex concorrente de L'Isola dei Famosi: volto molto amato dal pubblico, Morise e il compagno Enrico Bartoli, chef stellato e volto di Celebrity Chef, ha rivelato di essere in dolce attesa di un bambino. La notizia era stata data in anteprima da Dagospia e la coppia ha poi confermato il rumor. I due dovrebbero convolare a nozze nel 2024, dopo essersi conosciuti e innamorati durante una vacanza a Dubai. Tra loro, un colpo di fulmine:

"L'ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. E’ accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta"

Anche Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power diventerà mamma nel 2024: la cantante ha annunciato che diventerà mamma con la nascita del primo figlio con il compagno Stefano Rastelli. Durante una delle ultime ecografie prima della nascita, prevista per gennaio, Romina è stata accomagnata da una emozionata Romina Power, che ha commentato così il video della visita postato dalla figlia:

"Che bello vedere il mio nipotino in diretta"